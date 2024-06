Mladá řidička nestihla předjet seniora, způsobila hromadnou nehodu čtyř aut

11:26

Nervy na uzdě zřejmě neudržela devatenáctiletá řidička, která na Orlickoústecku v pondělí odpoledne chtěla předjet devadesátiletého řidiče Škody Forman. Jenže to nestihla a v protisměru se střetla s jedoucím autem. Senior, který přejel do protisměru, pak vrazil do další škodovky. Do nemocnice záchranáři převezli spolujezdkyni mladé řidičky, ovšem jen z preventivních důvodů.