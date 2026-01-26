Nehoda se stala v pondělí pět minut před osmou hodinou ráno. Podle policejní mluvčí se šestačtyřicetiletý řidič jedoucí ve směru na Koclířov z dosud nezjištěných příčin dostal do protisměru a v pravotočivé zatáčce se čelně střetl s protijedoucím kamionem.
„Řidič osobního vozidla se ani nepokoušel brzdit, nijak nezatáčel, nedostal smyk a došlo k čelnímu střetu. Řidič kamionu se obešel bez zranění,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.
„Aktuálně mohu potvrdit pouze to, že na místě zasahuje jedna lékařská a jedna záchranářská posádka,“ uvedl mluvčí pardubické záchranné služby Josef Strašík krátce po deváté hodině.
Objízdná trasa vede přes silnici I/34 a svitavský obchvat, ani tam se ale kolony aut příliš neposouvají.
Podle portálu dopravniinfo.cz bude silnice uzavřena do 13 hodin.