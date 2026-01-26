Čelní střet kamionu a osobáku u Svitav nepřežil jeden z řidičů, tvoří se kolony

  9:30,  aktualizováno  10:14
Tragická dopravní nehoda zastavila v pondělí ráno provoz na hlavním tahu I/35 u Svitav směrem na Koclířov. Srazilo se tam osobní auto s kamionem, podle informací policie jeden z řidičů střet nepřežil. Na místě zasahují všechny záchranné složky. U Koclířova, poblíž nehody, se tvoří dlouhé kolony.

Nehoda se stala v pondělí pět minut před osmou hodinou ráno. Podle policejní mluvčí se šestačtyřicetiletý řidič jedoucí ve směru na Koclířov z dosud nezjištěných příčin dostal do protisměru a v pravotočivé zatáčce se čelně střetl s protijedoucím kamionem.

„Řidič osobního vozidla se ani nepokoušel brzdit, nijak nezatáčel, nedostal smyk a došlo k čelnímu střetu. Řidič kamionu se obešel bez zranění,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.

Na silnici I/35 směrem na Koclířov se řidič osobního auta čelně střetl s kamionem, nehodu nepřežil. (26. ledna 2026)
Na silnici I/35 směrem na Koclířov se řidič osobního auta čelně střetl s kamionem, nehodu nepřežil. (26. ledna 2026)
Na silnici I/35 směrem na Koclířov se řidič osobního auta čelně střetl s kamionem, nehodu nepřežil. (26. ledna 2026)
Na silnici I/35 od Koclířova se kvůli nehodě tvoří dlouhé kolony. (26. ledna 2026)
8 fotografií

„Aktuálně mohu potvrdit pouze to, že na místě zasahuje jedna lékařská a jedna záchranářská posádka,“ uvedl mluvčí pardubické záchranné služby Josef Strašík krátce po deváté hodině.

Objízdná trasa vede přes silnici I/34 a svitavský obchvat, ani tam se ale kolony aut příliš neposouvají.

Podle portálu dopravniinfo.cz bude silnice uzavřena do 13 hodin.

Autor: