Řidička v protisměru na dálnici D35 dvakrát bourala, od první nehody ujela

  11:58
Riskantně a velmi nezodpovědně se zachovala řidička, která minulé úterý na dálnici D35 poblíž Dašic na Pardubicku vjela do protisměru. Když si uvědomila svou chybu, začala se otáčet, a způsobila tak krátce po sobě dvě vážné nehody. Od té první ujela, při druhé čelní srážce zůstala na místě zraněná spolu s posádkou z druhého vozu.
Řidička v protisměru na dálnici D35 dvakrát bourala, od první nehody ujela....
Řidička v protisměru na dálnici D35 dvakrát bourala, od první nehody ujela. (4.listopadu 2025) | foto: Policie ČR Pardubického kraje

Podle dosud zjištěných informací se devětačtyřicetiletá žena v Audi A6 vydala špatným směrem na mimoúrovňové křižovatce u Dašic a kolem 17:40 se na 149. kilometru dálnice směrem na Olomouc pokoušela otočit.

Při manévru se však střetla s vozidlem značky Kia, to však řidičku nezastavilo, a přestože ji ostatní řidiči upozorňovali na nebezpečí, jela dál v protisměru.

Řidička v protisměru na dálnici D35 dvakrát bourala, od první nehody ujela. (4.listopadu 2025)

Vůz audi tak zastavila až druhá čelní srážka s autem BMW, se kterým se řidička srazila po přibližně dalších třech kilometrech, které stihla od první nehody ujet.

Řidička vozu audi i posádka BMW skončily v nemocnici.

„Záchranná služba ošetřila dva pacienty se středně závažným poraněním a jednoho pacienta s poraněním lehkým. Všechny zraněné bylo nutné následně transportovat do pardubické nemocnice,“ uvedl mluvčí krajské záchranné služby Josef Strašík.

Dvě nehody blokovaly několik hodin D35 na Pardubicku, staly se pět minut po sobě

Případ vyšetřují policisté. „Žádají řidiče, kteří mohli být ohroženi jízdou ženy ve vozidle Audi A6 v protisměru a nebo by mohli poskytnout svědectví, případně záznamy z palubních kamer, aby se přihlásili na dálniční oddělení Městec na tel. 974 572 509 nebo na linku 158,“ řekl policejní mluvčí Tomáš Dub.

