K nehodě na frekventované silnici I/17 u Stradouně krátce před polednem vyjížděly tři jednotky hasičů.

Střet podle policie nejspíše zavinila řidička červeného mercedesu, která vjela do protisměru, kde narazila do elektromobilu Porsche Taycan. Řidič červené octavie stihl zabránit dalšímu střetu, s vozidlem sjel do příkopu mimo silnici.

„Mezi havarovanými vozy byl i jeden elektromobil, u kterého jsme provedli bezpečné odpojení vysokonapěťových kabelů. Jedna osoba zůstala zaklíněna ve voze, jednalo se pouze o nemožnost otevření dveří po nehodě,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

U nehody zasahovala i posádka záchranářů. „Jedna osoba s lehčím zraněním byla odvezena do nemocnice,“ řekla mluvčí krajské záchranné služby Alena Kisiala.

Silnice I/17 s napojením k dálnici byla z důvodu vyšetřování a odstraňování následků dopravní nehody zhruba na dvě hodiny uzavřena. Řidiči museli z dálnice sjíždět už v Dašicích.

„Přesné příčiny a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření. Dechové zkoušky u řidičů byly negativní,“ sdělila policejní mluvčí Dita Holečková.

Kolem 14. hodiny byla silnice zprovozněna v jednom směru. Plný provoz se podařilo obnovit až těsně před 16. hodinou.