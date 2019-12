Motorkář po nehodě nemá část nohy, hasičům přišel poděkovat za život

Tady šlo o minuty, říká lékař zásahu Čtyři minuty. Za tento čas se propletli záchranáři ucpanou páteční Chrudimí a jeli vstříc těžké nehodě Jiřího Švihálka a jeho ženy Kateřiny. „Ten zásah si vybavuji naprosto přesně. Na místě jsme měli pět posádek. Žena vypadala na první pohled vcelku dobře, ale po ošetření bylo jasné, že je na tom paradoxně hůř, než motorkář, u něhož bylo jasné, že je poranění nohy devastující,“ říká vedoucí lékař výjezdové záchranky v Chrudimi Ivo Kolář. Jaká poranění tedy utrpěla žena?

Měla vnitřní krvácení a okamžitě dostala tišící léky a medikaci na podporu krevního tlaku, byla připojená na umělou plicní ventilaci. Bez nich by nepřežila ani transport do nemocnice. U obou zraněných hrál velkou roli čas. Muž ale o nohu přišel. Nešlo ji zachránit?

To poranění bylo skutečně devastující. Navíc noha přišla do kontaktu s betonem z vozíku, který zřejmě spustil tuto dopravní nehodu. Do cementu se totiž přidávají různá tvrdidla a další chemikálie, které při kontaktu s otevřenou lidskou tkání působí jako leptadlo.