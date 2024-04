Hřebčín otevřel nové návštěvnické centrum, dětem je určena zahrada

Jako by kladrubský hřebčín udělal definitivní tečku za obdobím změn. Po generální opravě z let 2014 a 2015, kdy za asi 300 milionů nechal opravit stáje, postrojovnu či císařský hostinec, dotáhl nyní opravu posledních dvou nevzhledných hospodářských budov. Stály hned u silnice, bily do očí a dlouho neměly využití.

V listopadu 2022 se začaly měnit. Z bývalé kovárny z konce 18. století vznikly v jedné části stáje s původním dubovým žlabem. Budou spíš jakousi rezervou a skladovacím prostorem. V druhé budově, která sloužila jako stáj pro nemocné koně a později jako vrátnice pro vjezd do obrovského hospodářského dvora, je nové návštěvnické centrum.

„Opravy byly poměrně náročné, protože až po rozebrání střechy jsme zjistili, že původní krovy na jedné střeše napadl tesařík, takže ačkoli jsme původně počítali s tím, že krovy jen doplníme, bylo třeba vyměnit střechu kompletně. Druhá budova měla zase špatnou statiku,“ řekl Martin Linhart, manažer stavební společnosti BFK Service, která opravu prováděla.

V interiéru návštěvnického centra firma opravila stará svítidla, jaká se používala ve stájích. „Interiér by měl stáj stále připomínat. Především tu, kde máme volné ustájení klisen. A to jednak obdélníkovým tvarem, stájovým osvětlením, ale i vnitřní výmalbou, která je podobná té, která bývá ve stájích. I tady návštěvníci uvidí šedé podbílení, které má ve stáji praktický účel, a to aby bílá výmalba nebyla okamžitě špinavá,“ řekl ředitel Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem Jiří Machek.

A ještě něco odkazuje na císařské stáje: pult, který odděluje návštěvnickou a prodejní zónu a vede přes celou šíři velké místnosti, tvoří dubové kostky. Jsou to tytéž, po nichž vychází starokladrubští bělouši ze stájí a které tam slouží jako podlaha. V návštěvnickém centru je možné zakoupit vše od tradičních suvenýrů, jako jsou pohlednice a knihy o hřebčínu, až po trika a mikiny s logem císařského hřebčína či obnošené postříbřené podkovy pro štěstí, které nosili starokladrubští koně.

Vlastně se dá říci, že silnice, která kolem hřebčína prochází, nyní rozdělila areál na ten oficiální se zámkem a stájemi a návštěvnický. Za silnicí se totiž nachází obří parkoviště pro 90 aut. Ve dvoře je také jídelna, kde se mohou lidé před prohlídkou nebo po ní občerstvit. Pár kroků od ní je nové návštěvnické centrum s toaletami.

Bonusem pro děti je venkovská zahrada s jabloněmi, která k návštěvnickému centru přiléhá. Ani ta však nezapře, že se nachází kousek od hřebčína. Houpačky doplňují dřevěné koňské hlavy a také kavalety, malé překážky, které slouží k základnímu výcviku koní. V zahradě je mohou testovat děti.

„Bez návštěvnického centra nemůže pořádně fungovat žádná památka UNESCO. Děkuji těm, kteří ho navrhli a realizovali,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek.

Kladruby přivítají Dány a nejvyšší soutěž spřežení

Nejvyšší mezinárodní sportovní úroveň bude mít letos tradiční závod spřežení Rudolfův pohár. Proběhne 18. až 21. dubna a hřebčín očekává příjezd světové vozatajské elity.

Na 25. květen připravil hřebčín tradiční akci Den starokladrubského koně. Letos ho ozdobí dánské královské šestispřeží se zlatým královským kočárem. Hřebčín si totiž připomene 30 let spolupráce s Dánským královstvím, kam pravidelně dodává starokladrubské bělouše, a 20 let spolupráce se Švédskou královskou gardou.

Na stejnou akci Kladrubští připraví také příjezd císařovny Sisi a jejího manžela císaře Františka Josefa I., od jejichž pobytu v hřebčíně letos uplyne 150 let.

Celý rok si bude hřebčín připomínat pět let od zápisu kladrubské krajiny na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Kromě toho hřebčín nabídne také novou výstavu obrazů známého „koňského“ malíře Emila Kotrby. Ve Slatiňanech zase budou moci návštěvníci před hlavní budovou zhlédnout na panelech začátkem letních prázdnin výstavu na téma Služby starokladrubských koní u jízdní policie.