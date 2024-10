Parní lokomotivy nebudou smět kvůli ETCS na koridor. Loučí se i Zelený Anton

Národní den železnice Rozloučení s koridorem souběžnou jízdou:

Nezapomenutelný zážitek čeká železniční fanoušky v sobotu odpoledne, kdy bude na železničním koridoru úseku z České Třebové do Opatova nebo Svitav přichystána unikátní souběžná jízda dvou historických souprav vedených lokomotivami 486.007 Zelený Anton a 555.0153 Němka. Odjezd z České Třebové je naplánován v 15.40 hodin. Vstupenky:

Sobota 19. 10. (9 až 17 hodin), neděle 20.10. (9 až 16 hodin)

Dospělí: 250 Kč

Děti (6–17 let): 50 Kč

Rodina (2 dospělí a 2 děti): 500 Kč

Děti do 6 let mají vstup zdarma. Nutno prokázat věk dítěte. Noční show:

sobota (19 hodin)

Cena vstupenky: 400 Kč (každý návštěvník musí mít vstupenku včetně dětí) Kompletní program je na webu denzeleznice.cz