Pardubice přestaví náměstí podle odmítaného návrhu, nezvrátila to ani petice

Zásadní změny v dopravě. Více stromů. Větší prostor pro lidi. Celkově příjemnější prostředí. To jsou stěžejní body plánované přeměny náměstí Republiky.

Vedení města Pardubice o ní mluví už dlouho. Nyní však projekt fakticky začal. Radnice už totiž vybrala firmu, která stavbu připraví.

„Zakázku na vypracování projektové dokumentace získala firma City Upgrade s.r.o. , která bude zodpovědná za přípravu všech fází projektu. Od dokumentace pro povolení stavby přes projektovou dokumentaci pro provádění stavby až po autorský dozor při budování,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Alexandra Tušlová.

Radní se drží původního plánu přestavby i přesto, že proti němu vznikl veřejný odpor. Ten táhla pardubická buňka ODS, která dokonce proti návrhům uspořádala petici. Tu podepsalo více než tisíc lidí.

„Podporujeme revitalizaci náměstí, prostor by si to zasloužil. Ale vytýkáme mu konkrétní body, chceme apelovat na zastupitelstvo, aby projekt pozměnilo, udělalo úpravy,“ řekl předseda petičního výboru Ondřej Tichý z ODS.

Součástí plánované investice jsou úpravy zastávek a veřejných ploch. Radnice chce změnit východní část u kostela i západní část náměstí u obchodní centra Grand a Východočeského divadla. Poměrně zásadní mohou být změny v dopravě. Politikům z ODS se nezdá třeba to, že by autobusy už nezajížděly do zastávkových zálivů, ale při zastavení by blokovaly jeden z jízdních pruhů.

„Není složité si přestavit, co to udělá s dopravou na Sukově třídě. Těch spojů tam jezdí tolik, že budou vznikat dlouhé kolony. Vozy MHD budou náměstí velmi často blokovat,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Kvaš, který zpochybňuje argument města, že severovýchodní obchvat, který má být hotový v příštím roce, uleví dopravě v centru.

Podle radních obchvat pomůže

Přitom novou silnicí, která spojí Polabiny a Dubinu, radní obhajují své záměry v centru města. „V roce 2025 má být vybudován severovýchodní obchvat krajské metropole. Tato dopravní stavba umožní kapacitní a rychlé propojení severní a východní části města, což by mohlo alespoň částečně pomoci zklidnit dopravu přes zmíněnou památkovou rezervaci,“ napsal mimo jiné náměstek primátora pro dopravu Jan Hrabal petičníkům v obsáhlé odpovědi na jejich kritiku.

„Revitalizace náměstí Republiky je zásadním krokem pro zlepšení kvality života nejen místních obyvatel, ale také návštěvníků města. Očekáváme, že tento projekt přinese výraznou proměnu, která náměstí nejen zmodernizuje, ale také posílí jeho sociální a kulturní význam pro Pardubice,“ doplnil primátor Jan Nadrchal z ANO.

Město chce také z náměstí odstranit nadzemní části starého podchodu nebo parkovací místa u kostela sv. Bartoloměje. V plánu je materiálové sjednocení povrchů chodníků nebo výsadba stromů. Blízko kostela a divadla vzniknou trávníky s trvalkami. Samotný nepoužívaný a roky zavřený podchod není součástí projektu.

„Dalším důležitým prvkem projektu je modernizace mobiliáře, optimalizace reklamních ploch a začlenění uměleckých děl do veřejného prostoru. Fontána a další významné umělecké prvky budou vybrány prostřednictvím otevřené architektonicko-výtvarné soutěže,“ uvedla náměstkyně primátora Jiřina Klčová z ANO.

Projekt za desítky milionů korun by měl být hotový v roce 2025. Samotná stavba pak začne, až bude hotový zmíněný severovýchodní obchvat. „V létě 2025 by měl být hotový projekt provedení stavby včetně položkového rozpočtu. O zahájení samotné realizace včetně financování budou ještě rozhodovat zastupitelé. Máme ambici usilovat o dotaci určenou na zelenou infrastrukturu z ITI, která by mohla činit až 42 milionů,“ doplnil první náměstek primátora zodpovědný za ekonomiku a rozpočet Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.

Při přípravě projektu se politici ptali i na názor lidí, kteří se mohli k projektu vyjádřit. „Projekt obnovení náměstí Republiky prošel dvojím setkáním s veřejností, tzv. participativním projednáním, z něhož vzešla ze strany veřejnosti řada zajímavých podnětů pro další zkvalitnění projektu,“ dodal Hrabal.