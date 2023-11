Jen ucpete dopravu, kritizují lidé novou podobu pardubického náměstí

Když se mezi lidi dostaly podrobnosti toho, jak chtějí radní proměnit okolí Zelené brány, facebooková stránka Pardubické dopravní zpravodajství byla hned plná kritických komentářů. Lidem vadí, že zastávky MHD budou nově na obou stranách náměstí přímo v jízdním pruhu, takže ho de facto pro auta zavřou.

„Tohle bude asi nějaký vtip, ne? Vizualizace ukazuje úplnou katastrofu. Zrušení zálivu pro MHD. Vyhrazené pruhy pro cyklisty, kteří budou objíždět autobusy stojící v cestě a mačkat se na automobily v jediném pruhu pro motoristy,“ napsal třeba Ota Kolařík.

Nebyl zdaleka sám, koho zastupitelé schválením plánu na opravu náměstí Republiky znervóznili. „Ještě tomu chybí původní koryto řeky. Řešil bych to jako přírodní biotop a možná by šlo obnovit i náhon na mlýn a začít tam znovu mlít mouku, když z mlýnů máme tyátr,“ uvedl Pavel Beránek, který odkazoval na to, že před více než stoletím na místě dnešní čtyřproudové silnice protékala řeka Chrudimka.

I řada zastupitelů si myslí, že hlavně vsunutí autobusových zastávek do dnešních jízdních pruhů znamená až přílišný zásah do plynulosti dopravy, která je ovšem už nyní na náměstí i v přilehlých ulicích velmi špatná.

„Navržené řešení vlastně znamená, aby se už na Hradecké ulici zrušil jeden odbočovací pruh na Sukovu třídu, tam by měl vzniknout pruh pro MHD. Je to dramatický zásah a nevím, jestli jsou na něj lidé připraveni,“ uvedl zastupitel za ODS a bývalý náměstek pro dopravu Petr Kvaš. „Je to vzkaz řidičům, že centrem města projedou jen velmi obtížně,“ dodal.

Experiment se zavřením pruhu v roce 2015 hrubě nevyšel

Řidiče navíc mohou ještě strašit vzpomínky na rok 2015, kdy tehdejší garnitura radních kolem primátora Martina Charváta z ANO přišla s nápadem, že by bylo fajn udělat v některých ulicích vyhrazené pruhy pro městskou hromadnou dopravu. Jeden z nich vedl i přes Sukovu třídu a náměstí Republiky. Experiment mírně řečeno nevyšel a politici museli vzít hodně rychle zpátečku. Zácpy byly neúnosné.

„Zrušit na nějakou dobu jízdní pruhy vyhrazené pro městskou hromadnou dopravu a složky integrovaného záchranného systému jsme se rozhodli kvůli stávající neúnosné dopravní situaci způsobené několika dopravními omezeními ve městě. Svoji roli hrály rovněž názory mnoha obyvatel Pardubic,“ řekl v říjnu 2015 Martin Charvát. Zbývá dodat, že vyhrazené jízdní pruhy se do hry už nikdy nevrátily.

Až nyní. Podle současného vedení města je však situace jiná. Staví se severovýchodní obchvat, který má centru města ulevit. A podle radních se náměstí nezmění dřív, než bude silnice z Polabin na Dubinu dostavěna.

„Věříme tomu, že provoz v centru díky obchvatu o něco klesne. Pak by ty úpravy neměly mít takový dopad,“ uvedl primátor města Jan Nadrchal z ANO. Jenže to je podle některých jen zbožné přání, nikoliv realita. „Tvrdá data ukazují, že v místě bude doprava v dalších letech nadále růst a třeba v roce 2035 tam bude intenzivnější než dnes,“ uvedl zastupitel a poslanec za ODS Karel Haas.

Stejné poznámky ostatně proudí i od lidí na sociálních sítích. I podle nich se možný přínos obchvatu zveličuje. „Autobusy v silničním pruhu? Se někdo úplně zbláznil. I po dokončení obchvatu tam bude doprava vysoké intenzity,“ uvedl třeba Jan Petera.

Přednost mají dostat chodci a jejich pobyt na náměstí

Radní si však za plánem stojí a město ho dál připravuje. „Cílem je vytvoření moderního a přívětivého prostoru pro obyvatele města. Bereme to jako první etapu revitalizace náměstí, zaslouží si komplexní obnovu,“ řekl k projektu za zhruba 50 milionů korun primátor Nadrchal.

S vládnoucí koalicí navíc hlasovalo pro přípravu přestavby i několik opozičních zastupitelů, a to včetně těch z TOP 09. Podle nich se žádné drama po omezení průjezdnosti náměstí konat nebude. „Nesdílíme obavy oponentů tohoto záměru, že v důsledku určitého omezení automobilové dopravy na náměstí nastane kolaps dopravy,“ uvedl zastupitel za TOP 09 Martin Slezák, který také věří v pomoc obchvatu.

„Úprava náměstí by měla probíhat v souvislosti s obchvatem, který část dopravy odvede. To umožní nekonfliktní vyhrazení pravých pruhů pro MHD a umístění všech zastávek do těchto pruhů. O prostor dnešních zastávkových zálivů se rozšíří pobytový prostor náměstí,“ dodal dopravní expert TOP 09.