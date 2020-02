Proti nafukovací hale Na Olšinkách v Pardubicích už protestují stovky lidí

Za zmínku stojí i to, že o zakázku má zájem předseda sportovní komise města Miroslav Herudek.

Miroslav Janovský je dlouholetým předním funkcionářem pardubického Sokola. Pomohl mu sehnat desítky milionů z Evropské unie na obnovu areálu. Jenže nyní se ve „své“ organizaci dostal na černou listinu. Je totiž jediný z výboru, kdo bojuje proti stavbě druhé nafukovací haly Na Olšinkách.

„Stovky a stovky podpisů se zatím sešly na prohlášení proti špatně připravené rekonstrukci areálu Sokola v Pardubicích. Především proti odstranění hřiště pro veřejnost, nové nafukovací hale a odstranění antukového volejbalového kurtu,“ uvedl Janovský, který spustil podpisovou akci.

Reakce lidí byla velmi silná a brzy ji budou muset zaregistrovat i politici. Naštvaní jsou třeba volejbalisté, rodiče dětí, kteří si chodí zahrát na hřiště odpoledne, nebo lidé z protějšího domu v Jiráskově ulici.

„Zvýší se hluk, už teď je na hranici únosnosti, nejen tréninky do večerních hodin, ale i neustálým tlakováním haly plynovými hořáky. Na pováženou je energetická náročnost haly,“ uvedli zástupci bytového družstva v dopise adresovaném primátorovi města Martinu Charvátovi z hnutí ANO.

Ten jim však zřejmě moc nepomůže. „Město do sporu zasahovat nechce, jde to mimo nás,“ uvedl Charvát.

Naopak téměř kompletní vedení Sokola za stavbou stojí a snaží se ji co nejrychleji připravit. „My, níže uvedení členové výboru T. J. Sokol Pardubice I, jsme překvapeni a zaskočeni nestandardním jednáním bratra Miroslava Janovského. Velmi nás zklamala jeho osobní aktivita, kterou nasměroval proti připravovanému projektu ‚Rekonstrukce venkovního sportovního areálu Na Olšinkách‘, schválenou většinou výboru T. J.,“ stojí na webu organizace s tím, že text podepsali všichni členové výboru až na Janovského.

Šéf sportovní komise a stavitel nafukovaček v jedné osobě

Sokolové připravují projekt na obnovu venkovního hřiště. Proti drtivé většině plánů nikdo nic nenamítá. Signatářům prohlášení vadí vlastně jen stavba zmíněné druhé nafukovací haly. A její možné budování začíná páchat problémy i na samotném magistrátu. Spory o ní totiž už vypukly třeba ve sportovní komisi města.

„Nyní se nás to sice netýká a do sporu zasáhnout nemůžeme, ale pokud se hala postaví, tak nás sokolové požádají o provozní dotaci. A ta nebude úplně malá, energetická náročnost nafukovaček je enormní,“ uvedl člen sportovní komise Matěj Drajer.

S tím naopak kategoricky nesouhlasí předseda sportovní komise Miroslav Herudek. Nominant hnutí ANO má za to, že nafukovací hala bude pro Sokol přínosem.

„Je možnost na její stavbu sehnat dotace. Byla by škoda je nevyužít. Musím se také ohradit proti výrokům o energetické náročnosti nafukovacích hal - ty mají totiž výhodu v tom, že se v nich topí, jen když se tam sportuje, zatímco v těch zděných topíte pořád,“ uvedl Miroslav Herudek.

V jeho případě však nejde úplně o nestranný pohled. Živí se totiž právě stavbou sportovních areálů včetně instalací nafukovacích hal. A dokonce přiznává, že by měl o zakázku sokolů zájem.

„Určitě se do výběrového řízení přihlásím, to je jasné. Je to u mě doma v Pardubicích, nevidím důvod to nezkusit,“ uvedl Herudek, který zároveň odmítá spekulace, že je zakázka připravena přímo pro něj.

„To je velmi úsměvné. Největší šanci na výhru má společnost Linhart, která areál stavěla. Pokud nebude požadovat nějaký enormní zisk, tak vyhraje soutěž i na obnovu hřiště. Může totiž být nejlevnější, když přesně ví, jak hřiště vypadá,“ dodal Herudek, který za ANO kandidoval v šestém městském obvodě.

Podle dobře informovaného zdroje však Herudek neřekl celou pravdu. „Areál sice stavěla firma Linhart, ale pan Herudek byl subdodavatel, který dodal právě nafukovací haly. Mám pocit, že nyní se to chystá úplně stejně. Myslím si, že Miroslav Herudek je kvůli svému postavení v komisi v silném střetu zájmů. Odvolat ho ale může pouze rada města, kde má ANO hlavní slovo,“ dodal pod zárukou anonymity člověk seznámený s případem.