Obnova pardubického nádraží má stát přes šest miliard korun

Částka 1,72 miliardy korun na opravu památkově chráněné budovy nádraží je v českých podmínkách zcela mimořádná. Například rekonstrukce českobudějovické výpravní budovy má stát „jen“ půl miliardy korun.

Mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Friebová potvrdila, že jde zatím o investičně nejnáročnější záměr na obnovu nádražní budovy. Částku vysvětluje vysokými nároky na památkovou ochranu.

„Výpravní budova je nemovitou kulturní památkou již od doby své výstavby, a rekonstrukce tak bude prováděna citlivě a s péčí, kterou si takto významná stavba bezesporu zaslouží. Obálka budovy se dočká kompletní obnovy – tedy nových oken a dveří, střech a fasády včetně původního keramického obkladu, to vše za přísného dohledu památkářů,“ uvedla státní organizace v tiskové zprávě.

Památku projektoval architekt Karel Řepa společně s Josefem Dandou a Karlem Kalvodou na konci 40. let. Jedna z nejvýznamnějších poválečných funkcionalistických staveb byla otevřena v roce 1958. Stát ale zanedbal její údržbu. Zvlášť stav budovy hotelu je špatný. Opadávají z něj obklady, zubožený je i interiér.

Díky chystané investici budou interiéry zejména v nádražní hale v co největší míře uvedeny do původního historického stavu.

Začnou s opravami letos, skončí v roce 2025

Rekonstrukci výpravní budovy chce SŽ zahájit ještě letos a ukončit na přelomu let 2024 a 2025. Stavba se bude odehrávat po etapách, jako první čeká oprava hotel Sirius, který bude nově sloužit jako školicí středisko Správy železnic. Pak budou pokračovat práce v samotné výpravní budově a hale.

Nejviditelnější změnou pro cestující budou eskalátory na obou schodištích do podchodů, výtahy pro potřeby bezbariérového přístupu do všech částí budovy a nové obchody a restaurace v odbavovací hale. Veřejné prostory budou pokryty wi-fi, bude modernizován informační systém pro cestující.

„V čekacích prostorách bude doplněna i samostatná čekárna pro matky s dětmi se zázemím. Kompletní rekonstrukcí projdou i místnosti pro řízení provozu a administrativní prostory pro provozovatele dráhy a dopravce, pro provozní potřeby budovy je navržen automatický parkovací systém,“ uvádí investor.

Rekonstrukce výpravní budovy naváže na již schválenou modernizaci železničního uzlu Pardubice, pro kterou už SŽ hledá v soutěži zhotovitele. Předpokládaná cena je 4,4 miliardy korun. Se zahájením prací se počítá letos v srpnu, s dokončením v říjnu 2024.

„Součástí projektu je také propojení přednádražního prostoru a jižní části města Pardubic, které zajistí nová bezbariérová lávka pro pěší,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

I v tomto případě je výše chystané investice značná, nevybočuje ale tak jako oprava samotné výpravní budovy. Modernizace železničních uzlů v Kolíně i Olomouci se těsně vešla pod dvě miliardy, v Přerově se cena vyšplhala na čtyři miliardy korun.

Investice státu do železnice v Pardubicích mohla být ještě větší. Původně bylo v plánu vybudovat také novou trať do Chrudimi, takzvanou Ostřešanskou spojku, která by stála včetně zastávky v centru Pardubic přes dvě miliardy korun. Kvůli námitkám obce Ostřešany, ale i Chrudimi od toho stát prozatím upustil. Nicméně v rámci rekonstrukce železničního uzlu stavbaři přichystají vše nezbytné pro to, aby bylo možné někdy v budoucnu novou železnici postavit.