Železničáři vrátí pardubické nádražní hale zašlý lesk, hotovo bude v roce 2027

13:06

Masivní investice do železnice v Pardubicích se v těchto dnech posunula o dva kroky dál. Cestující poprvé na trati z Pardubic do Hradce v úterý nemuseli přesednout do výlukových autobusů. Nový most přes Labe začal sloužit. Správa železnic zároveň vyhlásila soutěž na dokončení opravy haly a dvou křídel pardubického nádraží.