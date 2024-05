Rallye podle parního vlaku. Nezvyklý závod veteránů zpestří Zapadlíkův memoriál

Nultý ročník veteránského závodu s parním vlakem připravili nadšenci z Muzea starých strojů a technologií v areálu bývalé Vonwillerovy továrny v Žamberku, kde se bude konat velký den otevřených dveří.

„Závod je pro historická vozidla vyrobená do roku 1940, a to z toho důvodu, aby auta nebyla mladší než parní lokomotiva Němka, která pojede v čele historického vlaku z Hradce Králové do Žamberka. Cílem cesty bude naše muzeum,“ popsal organizátor závodu Michal Bednář.

Cestující ve vlaku tak budou mít unikátní možnost uvidět celý závod „z první ruky“. V pravém slova smyslu nepůjde o závod, ale o jízdu pravidelnosti. V praxi to znamená, že posádky historických vozidel musí co nejlépe sladit jízdu s vlakem tak, aby na předem připravené checkpointy nepřijely dříve ani později.

Odjezdy parního vlaku 18.5. 2024 Hradec Králové hl.n. 8:11

Hradec Králové-Slezské Předměstí 9:17

Třebechovice pod Orebem 9:50

Týniště nad Orlicí 10:05

Častolovice 10:20

Kostelec nad Orlicí m.z. 10:28

Doudleby nad Orlicí 11:11

Potštejn 11:21

Litice nad Orlicí 11:56

Žamberk 12:06 (příjezd) Žamberk 15:05

Letohrad 15:17

Jablonné nad Orlicí 15:30

Těchonín 15:43

Lichkov 15:52

Dolní Lipka 15:58 (příjezd)

Podle naplánované trasy závodu má docházet k setkáním vlaku s historickými vozidly, neboť železniční trať až do Vamberku vede v souběhu s hlavní silnicí.

„Zapeklitost závodu tkví v tom, že nikdo neví, jak přesně se bude historickému vlaku dařit dodržovat jízdní řád. Jestliže posádky historických automobilů a motocyklů přijedou na checkpointy dřív, ale samozřejmě i později než vlak, čekají na ně trestné body,“ dodal Bednář.

Historické rallye, která je zároveň memoriálem geniálního malíře obrazů vonících benzinem, se zúčastní Praga Alfa z roku 1928, Ford Model A Roadster z roku 1931, Citroën Traction Avant z roku 1939, přihlášeny jsou i tři Tatry 57 a další.

Intuice i řidičský um si posádky ověří v cílových úsecích před Žamberkem, kde se trať se silnicí od sebe značně rozbíhá. Dojet například na vlakovou zastávku pod hradem Litice v údolí Divoké Orlice nebude rozhodně triviální.

Start závodu je v železniční stanici Hradec Králové - Slezské předměstí, kde účastníci rallye spolu lokomotivou odstartují v 9.17 hodin. Konec závodu je šest minut po poledni v Žamberku. Dopravu mezi nádražím a Muzeem starých strojů budou zajišťovat autobusy.

Muzeum starých strojů láká nejen na páru

V cílové destinaci na návštěvníky čekají ukázky starých strojů a další historické techniky.

„V sobotu představíme v premiéře čerstvě zrestaurovanou lokomotivu Jung Hilax 8293/1938. Chtěli jsme ozvláštnit provoz na tovární železnici Vonwillerka, takže díky spolupráci s naší restaurátorskou dílnou bude možné vidět zatím nejvzdálenější lokomotivu z dalekého Norska. Má název Urskog a v překladu to znamená prales. V provozu budou pro návštěvníky naše dva vlaky s lokomotivami ČKD B70 a O&K. A samozřejmě bude otevřené naše muzeum,“ řekl zakladatel a předseda Muzea starých strojů Michal Bednář.

Unikátní muzeum s parními stroji, jako jsou třeba parní válce, automobily, lokomobily nebo čerpadla, po letitém úsilí nadšenců a dobrovolníků funguje od letoška v pravidelném návštěvnickém provozu.

V předem daných hodinách probíhají komentované prohlídky každý den kromě pondělí. O letních prázdninách každý den.