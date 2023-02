Svitavy postaví muzeum mechanických betlémů na etapy, vyšlo by příliš draho

Na sklonku minulého roku se dveře svitavského muzea nezavřely. Velký svitavský mechanický betlém po dokončené renovaci zhlédlo od jeho zpřístupnění na konci listopadu více než sedm tisíc návštěvníků.

„Návštěvnost byla skutečně velká. Nejvíc lidí do muzea přišlo na první adventní neděli, kdy muzeem prošlo 2 100 lidí, což je historický rekord v návštěvnosti,“ řekl ředitel svitavského muzea Hynek Stříteský.

Betlém, který je dílem svitavských betlémářů žijících ve Svitavách mezi lety 1826 až 1942, by měl být do několika let vystaven celoročně. Svitavy se pustí do jedné z největších investic za poslední roky a postaví Muzeum mechanických betlémů. S pomocí dotace vyroste v těsné blízkosti vznosné Ottendorferovy knihovny v dolní části náměstí.

„Z dotačního titulu IROP máme schváleno 68 milionů korun na investici za 90 milionů korun. Projekt počítá s opravou budovy č. p. 3 a s novou architektonickou přístavbou od architekta Štěpána. V přízemí budovy vznikne expozice pro Svitavský mechanický betlém,“ řekl starosta Svitav David Šimek.

Původní projekt za zhruba 150 milionů byl mnohem ambicióznější a počítal s komplexnějšími úpravami jak v objektu muzea, tak v jeho okolí. Podle podmínek dotace však bylo nutné se s náklady vejít do 90 milionů korun. Ceny navíc v posledních letech vzrostly natolik, že celková proměna se na částce 200 milionů nezastaví.

Místo pro betlém ano, herna a nové expozice zatím ne

V první etapě tak v přízemí mezi historickými litinovými sloupy vznikne reprezentativní sál pro Velký svitavský mechanický betlém, ovšem v prvním patře už nebudou původně plánované expozice zaměřené na historický vývoj stavění betlémů, nevznikne ani dětská herna s možností konání lektorských programů pro školy a organizované skupiny, která měla vyrůst ve třetím patře dnes vybydleného sousedního domu.

„Ovšem tyto dvě aktivity máme zprojektované také. Chceme pro ně hledat jiné dotační tituly, třeba z česko-polské spolupráce. Stejně tak to platí o nových moderních depozitářích. Teď jsme se soustředili hlavně na to, abychom měli kompletně hotovou základnu pro Velký mechanický betlém, který máme provizorně umístěný v městském muzeu. Další věci chceme rozvrhnout do dalších etap v následujících letech,“ dodal Šimek.

Peníze už také nezbudou na vyhlídkovou věž na zahradě muzea v podobě jakéhosi orloje, který má evokovat věž brány, jež stála poblíž do roku 1823.

Nejzajímavějším prvkem nového muzea bude bezbariérová přístavba spojující muzeum betlémů s Ottendorferovou knihovnou. Nápad vyšel z pera architektonického ateliéru Marka Štěpána. Mezi oběma budovami tak vyroste atrium. Vybudování výtahu umožní bezbariérový přístup do Muzea mechanických betlémů a nově i do Ottendorferova domu, v suterénu vznikne sociální zázemí včetně toalet a šaten, které v historické budově knihovny chybějí. Stavba muzea, která má být hotova do konce roku 2027, musí začít nejpozději do dvou let.

Svitavský betlém ● Pracovníci svitavského městského muzea shromáždili v roce 1947 rozsáhlý betlémový soubor, sestavený zřejmě ze čtyř menších betlémů po bývalých svitavských majitelích německé národnosti, a vytvořili z něj jeden velký. ● Nejstarší figury pocházejí z konce 18. století, nejmladší jsou z roku 1942. ● Následkem nevhodného uložení v šedesátých letech 20. století byl betlém téměř zničen, avšak po jeho zapsání mezi kulturní památky ČR v roce 2015 se přikročilo k jeho záchraně a celkové rekonstrukci, která byla ukončena v roce 2022. ● Velký svitavský mechanický betlém je tak unikátním dokladem tradičního betlémářského řemesla a zároveň svědkem pohnuté historie města Svitav ve 20. století.

Svitavská radnice teď má před sebou zhruba rok trvající administrativní proces.

„Když jsme v prosinci zjistili, že to jde dobrým směrem, tak jsme zadali dokončení třetího stupně projektové dokumentace, což je potřebná dokumentace pro výběr zhotovitele. Na ní jsme už začali pracovat. Její zhotovení bude trvat zhruba půl roku. Poté může být vyhlášena soutěž na výběr zhotovitele, který bude podle našich odhadů trvat tři až pět měsíců,“ řekl svitavský starosta s tím, že výstavba potrvá dva roky. „Do stavebních prací bychom se chtěli pustit v roce 2024, nejpozději 2025, protože dotační pravidla říkají, že vše musí být hotovo do roku 2027,“ dodal David Šimek.

Po krytém plaveckém bazénu za 150 milionů korun, na jehož zhotovitele chce město na jaře vypsat tendr, bude nové muzeum neméně velkou investicí se zásadním vlivem na rozpočet města. Proti je například dlouholetý opoziční zastupitel Miroslav Sedlák, který loni nekandidoval. Ten tvrdí, že zatímco vedení města spoří prostředky na tyto velké investice, inflace prostředky města znehodnocuje.

Město Svitavy dlouho zvažovalo, kam betlém umístí. „Měli jsme vyhlédnutou Starou radnici. Ovšem zjistili jsme, že do úzké budovy by se betlém kvůli své délce nevešel,“ řekl už dříve starosta Šimek.

Nakonec město vytipovalo jiný objekt na dolním konci náměstí, kde ještě donedávna byly byty.