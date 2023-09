Pardubice řeší další problém s mostem, nadjezd u Rosic je ve špatném stavu

Pokud to půjde takto dál, řidiči z Pardubic a okolí budou moci už brzy každý den hrát zajímavou hru s názvem: Najdi novou cestu domů.

K hledání nových variant cestování po městě je donutí plánované opravy a uzavírky. Zatím ještě není znám plný rozsah omezení, ale podle všeho se na město snáší výjimečně špatný souběh okolností.

Spouštěč problémů je jasný: mosty. Vlastně žádný větší, který je v Pardubicích, na tom není vůbec dobře. Tedy kromě toho na Kyjevské ulici, který se nedávno za čtvrt miliardy opravil. Nově se do hledáčku statiků dostal ten u Rosic nad Labem.

„Mimořádná mostní prohlídka ukázala, že stavebně technický stav (na stupnici 1–7, kdy 7 znamená uzavření mostu) je u spodní stavby na hodnotě 5 – špatný, nosné konstrukce 5 – špatný, mostní vybavení 4 – uspokojivý a použitelnost mostu 2 – podmíněně použitelný,“ stálo v materiálu pro zasedání pardubických zastupitelů.

Ti tak vlastně neměli jinou možnost než schválit milion korun na statickou kontrolu mostu. Její výsledek určí další ráz opatření. „Situace není nijak kritická. Oprava zřejmě nebude nutná hned. Ideální by bylo, abychom ji začali až ve chvíli, kdy Správa železnic u něho dokončí stavbu nového mostu přes Labe,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.

Podle něho za stav mohou právě těžké nákladní vozy mířící na železniční stavbu, během které se vedle mostu i kompletně přestavělo rosické nádraží. „Především při nájezdu náklaďáků na most, když se musí rozjíždět na křižovatce do kopce, dostává konstrukce zabrat,“ uvedl Hrabal, jehož mrzí absence posouzení stavu mostu před začátkem oprav tratě na Hradec Králové.

I tak by ale radní byli rádi, kdyby jim s opravou mostu pomohl stát. U nadjezdu Kyjevská se to povedlo. „Tady je to hodně podobná situace, protože pod nadjezdem do Rosic vede silnice první třídy a důležitá železniční trať. Určitě zkusíme peníze získat,“ řekl Hrabal. Oprava zatím prý není na pořadu dne. Tedy pokud statik nenajde zásadní poškození. „Z logiky věci oprava proběhne poté, co přestanou na mostě jezdit těžké stroje,“ dodal.

Pokud by most čekala zásadnější oprava, bylo by to pro lidi i firmy z Rosic nad Labem krajně nepříjemné. Do lokality totiž vede už jen úzký most od Svítkova, na který se však vejde maximálně dodávka.

„Vlastně bychom kus města odřízli. Všichni se děsí toho, co statik na mostě najde. Zavření by bylo hodně zlé,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Klimpl a připomenul i problémy při stavbě mostního provizoria u mostu kapitána Bartoše. Bez něho se totiž železná konstrukce nemůže začít spravovat. „Trochu mám pocit, že stávající vedení města stagnuje. Hodně věcí se nedaří dotáhnout k nějakému výsledku,“ dodal Klimpl.

Nutno dodat, že mezi roky 2018 až 2022 měla v gesci dopravu ve městě právě jeho ODS. Hrabal na post náměstka nastoupil před rokem a od té doby vlastně řeší jen havárie. „Je toho hodně, u mostu kapitána Bartoše se objevily problémy s přeložkami sítí,“ uvedl.

A k jeho smůle na tom nejsou dobře ani mosty, které nejsou v majetku města. Podle všeho se už v únoru nebo v březnu pustí krajský úřad do dlouho připravované opravy Wonkova mostu. Některá nosná lana na tom už jsou natolik zle, že další odklady stavby nejsou možné. Je tak jasné, že v jednu chvíli budou dopravně přiškrceny oba sousedící mosty přes Labe. A aby špatných zpráv nebylo málo, podle Hrabala čeká výhledově oprava i další most přes Labe u rosického nádraží na silnici I/ 37. Ten patří ŘSD.