Silničáři začnou vysouvat most, severovýchodní obchvat Pardubic bude později

„Jde o výjimečné dílo. Bude to most s největším rozpětím, mezi poli bude rozpětí 122 a 135 metrů, což v České republice nemá obdoby,“ řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Stavba jako taková běží podle plánu, ale kvůli problémům s majetkovým vypořádáním pozemků, které leží přímo v hlavní trase obchvatu, už silničáři počítají se zpožděním. Zatím vznikly v okolí nevykoupených pozemků provizorní trasy, aby se stavebníci mohli dostávat na celé staveniště.

„Chybí nám pozemky na zhruba 300 metrech stavby, což je zásadní komplikace pro dokončení, probíhají vyvlastňovací procesy do našeho vlastnictví,“ řekl Mátl.

Nevykoupené pozemky patří rodinným příslušníkům z Pardubicka, s nimiž ŘSD jedná o prodejní ceně.

Původně se měl přitom obchvat otvírat v březnu roku 2025, zřejmě to bude až na podzim příštího roku.

Silničáři zvažovali tři varianty, jak most přes řeku překlenout. Letmá betonáž by byla komplikovaná, další možnost pomocí skruží, které by museli silničáři umístit do Labe, byla v tomto případě nemožná, proto se rozhodli pro vysouvání nad hladinu, které potrvá do léta.

Stavebníky nyní od zítřka čeká osm výsuvů po dvaatřiceti metrů dlouhých taktech. Už jsou vystavěny dvě opěry a střední pilíř, ty další jsou pak provizorní a slouží jen k samotnému výsuvu.

„Používáme výstavbu ve dvou výrobnách. V té první se staví spodní deska a stěny komory, následně se tato část přesune do druhé výrobny, kde doplníme šikmé vzpěry a první desku. Neobvyklou věcí u výsunu je, že se tady osadí do horní desky kotvení závěsu, což jsou poměrně mohutné konstrukce silně vyztužené. Pak se celá konstrukce posune o 32 metrů,“ řekl mostní expert Petr Vítek ze společnosti Hochtief s tím, že dočasné konstrukce jsou nezvykle betonové, a to kvůli tuhosti a spolehlivosti.

Pilíř uprostřed slouží také jako vysouvací podpora. Po vysunutí mostu bude spojen s mostní konstrukcí. „Pak postavíme pylon, který je ve výšce 48 nad mostovkou a 60 metrů nad zemí. Až kompletně vysuneme konstrukci, tak se instaluje sedm závěsů. V každém z nich je až 169 přepínacích lan,“ řekl Vítek.

Silničáři museli řešit i problémy s velkou vodou, která přišla v prosinci. „V průběhu povodní se velmi výrazně zvedla hladina Labe a jeho dno se vymlelo až o tři metry do hloubky. S takovým rozdílem jsem se ještě nesetkal. V Labi máme založeny dočasné podpory, které využijeme pro výsuv. Jedna z nich se obnažila. Máme ale vymyšlené technické řešení, jak vše udělat tak, aby nedošlo ke zpoždění,“ řekl Vítek.

Vysoutěžená nabídková cena celého obchvatu byla 1,45 miliard korun.