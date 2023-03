Chrudim přijde na čtyři měsíce o klíčový most, práce začnou na jaře

Kdo jezdí od chrudimského zimního stadionu do centra, nevyhne se úzké jednosměrce lemované šňůrou natěsno zaparkovaných aut. Teď se tudy budou muset kvůli chystanému uzavření mostu v ulici Milady Horákové protáhnout i autobusy MHD. Autobusy tudy už v pátek úspěšně projely.

„Trasa kolem sportoviště a zpátky přes most na ulici Na Ostrově je schůdná pro jízdu autobusů,“ popsal výsledek testu místostarosta Zdeněk Kolář.

Práce na mostu v ulici Milady Horákové podle něj začnou v dubnu, ŘSD na svých stránkách uvádí jako měsíc zahájení květen. O objízdných trasách pro osobní auta a nákladní vozy ještě není rozhodnuto.

Chrudim měla na výběr ze dvou variant. Buď bude most přes Chrudimku průjezdný v jednom směru, ale práce potrvají deset měsíců, anebo most stavbaři zbourají a do čtyř měsíců vybudují nový. Chrudim zvolila variantu číslo dvě.

„Je to pro nás nejvýhodnější varianta, abychom průjezdnost města omezili na nezbytně krátkou dobu, což by měly být ty čtyři měsíce,“ uvedl Kolář. ŘSD položí i nový asfaltový povrch na městském okruhu v ulici Milady Horákové. Město opraví zálivy MHD a vybuduje nový chodník od nemocnice dolů.

„Je to asi nejhorší chodník v Chrudimi,“ řekl starosta František Pilný. Vedle chodníku podle něj vznikne pruh pro cyklisty.

Chrudim také postaví nový sjezd z městského okruhu k bývalému lesíku u trati, který zlikvidoval kůrovec. Vznikne zde jednoduché parkoviště a jednou možná i přístup k nové železniční zastávce, o které se však zatím jen mluví.