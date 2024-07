Aktivisté chtějí zachránit most v bývalém vojenském areálu. Zbytečné, zní z města

Tohle už na pardubické radnici dobře znají. Právě kvůli prohlášení za památku se velmi výrazně prodražila a zkomplikovala přestavba Letního stadionu.

Nyní se zdá, že přijde druhé kolo. Aktivní lidé z Pardubic totiž zahájili proces, na jehož konci možná bude prohlášení starého mostu Červeňák za památku. A město ho bude muset za velké peníze opravit.

„Kvůli špatné statice je most zavřený a město zatím nerozhodlo, co s ním udělá. Máme obavu, že radnice most jednou zbourá,“ řekl Miroslav Seiner ze spolku Chráníme stromy.

Most stojí od roku 1935, stavěl ho 1. železniční pluk. Střední část mostu stála v místě Prokopova mostu, kde přestala vyhovovat provozu, proto se stala součástí vojenského mostu. Most byl natřený načerveno, podle toho dostal své jméno. Teď je nýtovaná konstrukce zrezlá.

Areál využívala armáda až do roku 1994. Podle spolku tam železniční pluk zanechal unikátní most i další vojenské stavby, všechny chce ochránit památkovým statusem. „Přestože chráníme stromy, rozhodli jsme se, že budeme chránit most a další armádní artefakty v lokalitě. Podali jsme podnět za prohlášení za památku na památkový ústav a vyhlásili jsme petici,“ uvedl Miroslav Seiner.

Železniční pluk hrál v životě města velkou úlohu, stavěl mosty přes Labe a Chrudimku, podílel se na stavbě komunikací, údržbě hradu Kunětická hora.

„Pomáhal také lidem při záplavách, provozoval železniční dráhu, sázel stromy, účastnil se společenských a sportovních akcí,“ řekl Jaroslav Svoboda ze spolku, který sepsal petici. „Město vděčně ocenilo tyto činnosti mimo jiné i celoměstskou slavností s předáním praporu a vojenskou přehlídkou za účasti vládních i městských představitelů a hojné účasti obyvatel v březnu roku 1935,“ dodal Svoboda.

Most byl dlouho nepřístupný, protože lokalitu měla armáda jako své cvičiště. Odešla v roce 1994, město pak vyjednalo s ministerstvem obrany převod, vlastníkem asi 20 hektarů se stalo v roce 2019.

Ještě před převodem armádního majetku jednala radnice o možnosti, že přes most povede silniční propojka k nemocnici. Vznikla tak Iniciativa přírodní park Červeňák, která proti tomu protestovala, a ze záměru sešlo.

Most po odchodu armády využívali pěší a cyklisté. Aktuálně je ve špatném stavu a je na něj od roku 2018 zakázán vstup. Betonové kvádry brání tomu, aby na něj lidé chodili. V minulosti totiž zákaz nerespektovali. Jak s mostem radnice naloží, zatím není jisté. Radní jen opakují, že Červeňák je z dopravního hlediska zbytečný.

„Součástí projektu revitalizace lokality Červeňák most není. Ještě nepadlo definitivní rozhodnutí. Ovšem musíme zohlednit, že o 200 metrů dál je most Zeleňák a na druhé straně bude o 150 metrů dál stát most obchvatu města, na kterém bude chodník a cyklostezka. Chápu, že by spolek chtěl most zachovat z hlediska historického, ale jestli je to rozumná investice, to je věc jiná,“ řekl primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Červeňák má podle posudku hrazeného městem statické závady. Podle něj může kdykoliv spadnout do Chrudimky, protože středové pole má nulovou nosnost. „Tvrdíme, že posudek se na most díval jako na dopravní objekt, ne jako památku, která má sloužit pro pěší. Most je opravitelný, firma nedostala otázku, za kolik by se dal opravit. My už městu nevěříme, jdeme vlastní cestou s odkazem na vojenskou historii,“ dodal Miroslav Seiner.