Stříbrný Smetana a zlatá Moravská Třebová. Centrální banka vydá pamětní mince

Centrální banka od roku 1993 vydala stovky stříbrných a zlatých mincí k nejrůznějším událostem, výročím a osobnostem české historie. Jen jednou se však Pardubickému kraji dostalo takové pocty, že během pětiletého emisního plánu, podle kterého se vydávají pamětní mince, se v jednom roce dostalo na dva motivy vztahující se k regionu.

Byl to rok 2002, kdy se do oběhu dostala pamětní stříbrná dvousetkoruna ke 100. výročí úmrtí cestovatele dr. Emila Holuba a zlatá mince s nominální hodnotou dva tisíce korun s vyobrazeným litomyšlským zámkem.

Letos se bude situace opakovat. V prvé řadě bude už na konci února v Litomyšli guvernérem ČNB Alešem Michlem představena u příležitosti 200. výročí narození skladatele Bedřicha Smetany stříbrná mince věnovaná tomuto nejznámějšímu rodákovi a světoznámému skladateli.

Podle starosty Litomyšle Daniela Brýdla vydání pamětní stříbrné mince je pro město velkou událostí. „My si toho velmi vážíme. Mince se bude křtít ve Smetanově domě 28. února. Měl by přijet guvernér ČNB, který městu minci předá,“ řekl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Fronty jako u dvacetikorun nehrozí

K výroční stříbrné dvousetkoruně se lidé jen tak nedostanou. Pamětní mince ČNB do běžného prodeje nepouští, velká část skončí u sběratelů, numismatiků a do specializovaných kamenných prodejen se dostane jen zlomek emise. V Litomyšli tak nehrozí dlouhé fronty lidí, jako tomu bylo před centrální bankou v roce 2018 na výroční dvacetikoruny.

„Náklad pamětních a obchodních mincí a bankovek se odvíjí od skutečného zájmu prodejců, kteří jsou smluvními partnery ČNB. Mince 200 Kč ke 200. výročí narození Bedřicha Smetany bude emitována v nákladu 7 700 kusů v běžné kvalitě a 13 800 kusů ve špičkové kvalitě,“ uvedla na dotaz mluvčí ČNB Štěpánka Filipová. Na koho se běžnou cestou nedostane, musí zkusit štěstí třeba na aukčních portálech.

Autorem mince, u které odborná porota kromě skladatelova portrétu ocenila i nápadité zakomponování textu Má vlast do panoramatu Hradčan, je medailér Jiří Hanuš, jehož návrh uspěl v konkurenci 20 výtvarníků s 41 sádrovými modely ve výtvarné soutěži centrální banky.

Zajímavostí je, že Bedřich Smetana už jednu minci v hodnotě 100 korun má. Byla vydaná v roce 1974 ke 150. výročí jeho narození.

Bedřich Smetana nebude jediný, kdo se letos dočká své mince. V jablonecké mincovně začnou brzy razit mince věnované Moravské Třebové. Půjde však o půluncové zlaté mince s nominální hodnotou pět tisíc korun.

Městské památkové rezervace na mincích ČNB Cheb, Jihlava, Mikulov, Litoměřice, Kroměříž, Hradec Králové, Olomouc, Moravská Třebová, Štramberk, Tábor

Moravská Třebová se totiž dostala do společnosti deseti městských památkových rezervací, které ČNB vybrala do cyklu představující cenné části historický center vybraných měst České republiky.

„Je to pro naše město skvělá reklama. Jsme rádi, že se naše památková rezervace do cyklu dostala a naše památky se na minci objeví. Je to o to cennější, protože památkových rezervací je u nás daleko víc,“ těší rozhodnutí centrální banky místostarostu města Václava Dokoupila, který byl při výběru soutěžních návrhu mincí odborným poradcem.

„Do soutěže přišlo patnáct návrhů nové mince. Při hodnocení sádrových modelů se posuzovaly skutečné detaily. Třeba zda rytina moravské orlice má heraldicky správný tvar či řazení šachovnice. Do užšího výběru se dostaly čtyři návrhy, které komise označila za tematicky i výtvarně nejzdařilejší. Byla to zajímavá zkušenost. Měl jsem jiného favorita, ale pod návrh, který u poroty vyhrál, bych se také podepsal,“ řekl Dokoupil k minci, která bude ČNB představena 1. října na moravskotřebovském zámku.

Jejím autorem je akademický sochař Zbyněk Fojtů, který je podepsán po více než stovkou medailí a mincí. Emisní limit mince je stanoven na 15 tisíc kusů v běžné a špičkové kvalitě. Reálná cena mince se bude pohybovat okolo 25 tisíc korun, neboť odráží aktuální cenu zlata i uměleckou hodnotu.

Zlatá mince věnovaná městské památkové rezervaci v Hradci Králové: