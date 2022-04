Začíná boj o Dědkovu halu, pardubická opozice je striktně proti

Ještě to nejsou ani dva roky, co se miliardář z Vrchlabí Petr Dědek stal majitelem Dynama Pardubice. Tehdejší transakce mezi ním a městem probíhala za velkých emocí na radnici a dnes ji vyšetřuje policie.

Navíc soudy zatím nepravomocně rozhodly o tom, že Dědek ani není právoplatným majitelem hokejového klubu.

Ovšem do veřejného prostoru poslal úspěšný podnikatel další šrapnel. Ten má podobu jím navržené nové hokejové arény, která by měla stát u dostihového závodiště.

A to se zatím většině zastupitelů nelíbí hned ze dvou důvodů. Jednak proto, že nikdo neví, co by bylo dál s městskou enteria arenou, a také proto, že Dědek poslal politikům poměrně tučný soupis toho, co by od města při stavbě chtěl.

„Požadavky, které nám zaslal pan Dědek, jsou mimo mísu. Stálo by to velké peníze, nemá smysl ani k tomu dávat číslovku,“ uvedl zastupitel a poslanec za ODS Karel Haas.

O co Petr Dědek žádá město 1. Stavba obchvatu Pardubic na západní straně města.

2. Úprava křižovatky nedaleko rafinerie Paramo.

3. Úprava křižovatky ulic Školní a Pražské u závodiště.

4. Postavit novou silnici do areálu dostihového závodiště.

5. Postavit nový parkovací dům v areálu závodiště.

6. Postavit lávku přes silnici na Chrudim pro pěší a cyklisty.

Dědek by byl rád, kdyby město upravilo křižovatky v okolí závodiště, postavilo lávku pro pěší přes silnici na Chrudim nebo postavilo novou cestu do areálu. A navíc aby poskytlo pozemky na závodišti. To vše by měli politici do konce června posvětit ve společném memorandu.

„Návrh toho memoranda se mi nelíbí, a to hlavně kvůli tomu, že právně je to cár papíru, a také kvůli tomu, že v mnoha věcech je tam potřeba velká součinnost se státem. Nevím, jak ji můžeme zaručit,“ dodal Haas s tím, že hala by výrazně omezila i plánovaný rozvoj závodiště.

Petr Dědek má v plánu postavit halu pro zhruba 15 tisíc diváků. Zařízení by mělo být nejmodernější v zemi a doplňovat by ho také měl kongresový hotel s minimálně 200 lůžky.

„Moc tu debatu politiků nechápu. Řekl bych, že neumějí násobit a sčítat. Já chci do města přivést investici za zhruba čtyři miliardy. Ta bude pro město výhodná. Pokud ji nechtějí, tak dobře, nedá se nic dělat, bude to jejich rozhodnutí,“ uvedl Dědek, podle kterého požadavky na investice města nejsou přehnané.

„Většinu z těch věcí by stejně město muselo dělat, aby dál mohlo fungovat závodiště. Nás se možná týká zkapacitnění křižovatek v okolí. Parkovací dům klidně postavím sám,“ dodal majitel Dynama.

Nicméně zatím moc dobré karty v ruce nedrží. Reakce zastupitelů byla vůči hale spíše odmítavá. Řada politiků nechtěla uvolnit peníze ani na to, aby město zjistilo, co by si jednou počalo se svou enteria arenou po odchodu hokejistů.

„Dávat 770 tisíc korun za materiál, který nám řekne, co máme dělat s naším starým autem, když sousedovi pomůžeme koupit nové a lepší, je absurdní. Neuděláme nic, to vám mohu říct už nyní,“ uvedl třeba lídr opozičních Pardubáků František Brendl.

Politici netuší, co by bylo s enteria arenou

„Pokud se město dohodne s panem Dědkem na stavbě nové haly v kvalitě NHL, tak bude velmi těžké rozhodnout, co s naší halou. Myslím si proto, že studii a pomoc odborníků budeme potřebovat. Ale dopředu říkám, že mám strach, jak to dopadne. Mám pocit, že i poté budeme vybírat ze špatné, či ještě horší varianty,“ řekl Haas k materiálu, který má zpracovat Rozvojový fond Pardubice, jemuž hala patří.

Zastupitelé pak aspoň schválili, že dočasně pozastaví přípravy staveb, které vyplývaly z akcionářské smlouvy s firmou HokejPce 2020 Petra Dědka a Ondřeje Heřmana.

„Schvalujeme odložení opravy restaurace Hattrick a také stavby třetí ledové plochy. To je pro nás výhodné,“ uvedl náměstek primátora Jan Mazuch z ODS, který sedí i v dozorčí radě HC Dynamo Pardubice a při jednání zastupitelstva hájil plán na stavbu nové arény prakticky sám.

Naopak velmi ostře proti byla zastupitelka za Piráty Ivana Böhmová. Ta uvedla, že ve čtvrtek se poprvé zastupitelé mohli seznámit s návrhem Petra Dědka a že do konce pololetí by město už mělo podepsat dohodu s jeho firmou o stavbě nové haly.

„Vůbec nevím, proč bychom to dělali. Do naší arény i do samotného hokeje jsme investovali obrovské prostředky. Požadavky pana Dědka jsou naprosto ekonomicky nereálné. Projekt je výhodný jen pro něj a velmi výrazně nevýhodný pro radnici,“ uvedla zastupitelka za Piráty, která je povede i do podzimních komunálních voleb.

Nicméně Mazuch se dál usilovně snažil najít plusy na plánované výstavbě. Moc se mu to nedařilo, protože zastupitelé v závěru více než dvouhodinové debaty odmítli vzít jen na vědomí přípravné debaty s investorem.

„Ta nabídka má své velké plusy, ale taky svá velká rizika. Nechtěli jsme to rychle shodit ze stolu. Je to investice soukromého investora, za kterým by šly náklady na stavbu i provoz arény. Měli bychom nejmodernější halu v zemi, plus kongresový hotel se 200 lůžky. Mělo by to pozitivní vliv na příjmy města i rozvoj závodiště a nedalekého letiště,“ orodoval Mazuch s tím, že i on má největší obavu z toho, co radnice bude dělat se svou enteria arenou.

Prodej klubu Dědkovi stále řeší soud

Část zastupitelů upozorňovala i na to, že stále není uzavřený ani samotný prodej klubu. Proti prvnímu rozhodnutí soudu, že Dynamo právně není firmou Petra Dědka, se odvolalo město i on sám. Soud tedy běží dál.

„Jsme ohledně vlastnictví klubu stále v právní nejistotě a nyní by bylo velmi nešťastné ten gordický uzel ještě více zamotat. Navíc naše závazky by vůči firmě pana Dědka byly po schválení spolupráce v řádech stovek milionů,“ doplnil Brendl, který také upozornil na to, že jedním z hlavních důvodů prodeje Dynama do rukou Petra Dědka bylo právě to, že klub bude dál využívat městskou enteria arenu.

Další politiky pak štvalo, že hokej se jim na jednání zastupitelstva stále vrací jako bumerang. Mysleli si, že když schválí roční přímou i nepřímou podporu klubu ve výši zhruba 35 milionů korun, už o Dynamu neuslyší.

„Když si vzpomenu na červen 2020, jak nám tady někteří povídali, že už se po prodeji o hokeji bavit nikdy nebudeme, musím si jen postesknout a gratulovat, že jsem tehdy nehlasoval pro akcionářskou smlouvu,“ uvedl Karel Haas.

Olej do ohně pak přilila bývalá náměstkyně primátora Helena Dvořáčková. Přečetla dopis, který jí měl poslat poštou anonym. V textu byl podrobně popsán prodej klubu do rukou Dědka s tím, že upozorňoval na právní následky.

„Z mého pohledu jsou potíže kolem Dynama pořád horší. Pod ten dopis bych se hned také podepsal, vše v něm byla pravda. To, co se tady odehrálo během posledních dvou let, byl zločin. Vůbec jsme neprověřili trh a panu Dědkovi jsme klub vlastně dali jen tak,“ přisadil si Brendl.

„Město bude muset řešit úplně jiné problémy.“

Hodně se debatovalo také o dopisech, které si mezi sebou v posledních měsících vyměnili Petr Dědek a primátor města Martin Charvát. Texty měly původně zůstat v neveřejném režimu, ale MF DNES je má k dispozici. Z dopisů je zjevné, že primátor jasně odmítá většinu požadavků Petra Dědka. „Realizace této infrastruktury ze strany města Pardubice není reálná,“ napsal třeba Charvát z hnutí ANO.

I tak ovšem leckoho překvapilo, když primátor podpořil návrh Pirátů, aby město okamžitě ukončilo jakékoliv jednání s firmou Petra Dědka a Ondřeje Heřmana ohledně nové haly. Později svůj postoj vysvětlil tím, že plánovaná hala narazí na právě pořizovaný nový územní plán města.

„Může být problém i s výškovým limitem všech staveb, který nový územní plán stanoví na 21 metrů,“ potvrdil správnost obav i Karel Haas z ODS.

Nicméně Petr Dědek svou investici určitě nezabalí a bude se dál snažit najít v zastupitelstvu potřebných 20 hlasů. „Budeme pracovat, budeme vysvětlovat a uvidíme, jestli to bude stačit,“ uvedl Petr Dědek.

Na druhou stranu se zdá, že momentální sestava v zastupitelstvu jeho plánu úplně nepřeje.

„Myslím, že se navzájem s panem Dědkem vlastně zdržujeme. Jeho návrh je natolik utopický, že mu musíme říct, že to je blbost, a jít od toho. Nemá cenu dál udržovat tohle sci-fi, protože na to město prostě nebude mít. Pan Dědek se tak bude muset vydat jinou cestou. My na radnici totiž budeme mít úplně jiné věci k řešení,“ dodal Brendl.