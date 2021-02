Pardubická MHD spouští nový systém odbavení, postačí i platební karta

Už je to šestnáct let, co lidé v Pardubicích naposledy cvakali jízdenky v typických strojcích. Od té doby fungoval v trolejbusech a autobusech sofistikovanější elektronický systém, který například uznával Pardubické karty.



Ovšem evoluce se řítí dál a v těchto dnech jde dopravní podnik ještě o krok dopředu. Do všech vozů začal instalovat nový systém, který umožní i rychlou platbu kreditní kartou.

„Odbavit se půjde pomocí bezkontaktní platby VISA nebo Mastercard, a to jak kartou, tak i mobilem nebo hodinkami. Půjde to i elektronickou peněženkou na kartě IREDO nebo In Kartě Českých drah,“ popsal hlavní novinky člen představenstva Dopravního podniku města Pardubic Petr Netolický.

Ovšem ještě než nový systém bude fungovat, čekají dopraváky i jejich zákazníky potíže. Ti první budou řešit hlavně technické problémy.



„Musíme vše zvládnout do 16. června, kdy končí lhůta pro čerpání dotace. Máme v plánu systém změnit u všech vozů během února a března. Bude to logisticky hodně náročné. Například v jednom jediném trolejbuse bude třeba vyměnit na 650 metrů kabelů,“ uvedl ředitel dopravního podniku a radní města Tomáš Pelikán.

Podrobnosti k přechodu na nový systém v MHD Do konce března potrvá přechodné období, ve kterém budou v Pardubicích jezdit spoje se starým i novým odbavovacím systémem. Vozy s novým systémem budou mít označení písmenem N u čísla linky. Během celé doby budou všechny časové kupony na původní pardubické kartě platné i pro odbavení po 20. hodině předními dveřmi ve všech vozidlech. U vozidel s novým systémem nelze použít původní elektronickou peněženku na Pardubické kartě. Naopak lze využít bezkontaktní platbu kartou VISA nebo Mastercard (karta, mobilní telefon, hodinky), cena je stejná jako u Pardubické karty.

Ten pustil první „přestrojené“ vozy do ulic v pondělí, tedy v době jarních prázdnin, kdy jezdí méně lidí. Ovšem i tak je jasné, že dvojkolejnost systémů bude nějaký čas tropit lidem trable.

„Pokud cestuji nyní třeba o víkendu tři zastávky jedním spojem a poté přestoupím na další spoj MHD, zaplatím za jízdné sedm korun. Jelikož však v době přechodného období nebudu moct pro úhradu jízdného ve vozech s novým odbavovacím systémem svou Pardubickou kartu použít, zaplatím na jízdném v podobě papírových jízdenek 32 korun,“ stěžoval si třeba Jan Řeháček z Klubu přátel Pardubicka.

Podle zástupců podniku s tím však moc dělat v této chvíli nejde. „Bohužel to jinak udělat neumíme. Není možné přestrojit 130 vozů za noc,“ uvedl Pelikán a dodal, že Pardubické karty ale budou normálně fungovat a děti s nimi mohou například dál platit obědy ve škole a podobně.

Na webu www.dpmp.cz je podrobně vysvětleno, jak přechod na nový systém bude fungovat. Asi klíčové je, že spoje s novým softwarem budou jasně označeny písmenem N u čísla linky.

„Do konce března budou jezdit jak vozidla s původním, tak i vozidla s novým odbavovacím systémem, která budou výrazně označena velkým písmenem N na předním displeji vozidla, před číslem linky a na dveřích daného spoje,“ potvrdil Netolický, podle kterého by po dokončení přechodu měli lidé využívat jen a jen výhody.

„U všech těchto elektronických plateb bude nadále fungovat přestupní sleva jako doposud, pokud se použije u obou spojů stejný platební prostředek. Od května si navíc pro časové kupony nebude nutné zřizovat plastovou kartu, postačí mobilní aplikace,“ dodal Netolický.