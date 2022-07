Kritici pardubických obvodů jsou před volbami slyšet, řeší jejich zrušení

Jestli Pardubice mají mezi českými městy v něčem primát, tak je to počet placených politiků na hlavu jednoho obyvatele. Žádná jiná krajská metropole přibližně se sto tisíci obyvateli nemá tak mnoho uvolněných radních. Primátor, čtyři jeho náměstci a osm starostů městských obvodů.

Ti všichni berou plný plat v řádech mnoha desítek tisíc korun měsíčně. K nim je třeba také připočíst tajemníky malých radnic a další armádu politiků, kteří sedí v zastupitelstvech. Byť u nich je odměna v řádech jen jednotek tisíc měsíčně.

„Ta čísla jsou hrůzná a nenajdete v republice město, které by na tom bylo tak špatně. Máme 39 zastupitelů města a dalších 114 na obvodech. K tomu primátor, 4 náměstci, 8 starostů, 46 členů rad, 8 místostarostů, dalších mnoho desítek lidí v komisích a výborech, to je politická armáda velikosti praporu. Občany to stojí opravdu desítky milionů ročně. Čistě politici obvodů stojí občany za volební období přibližně 60 milionů korun,“ uvedl zastupitel prvního obvodu Filip Sedlák.

Měsíční plat starostů obvodů v Pardubicích I. Iva Dolečková, ANO

85 617 Kč

II. Radek Hejný, za ANO

78 443 Kč

III. Vítězslav Štěpánek, ODS 78 443 Kč

IV. Petr Heřmanský, ODS

72 387 Kč

V. Jiří Rejda, ANO

78 443 Kč

VI. Petr Králíček, PpL

72 387 Kč

VII. Vítězslav Čapek, PpL

72 387 Kč Poznámka:

Výši platu starosty městského obvodu stanovuje počet obyvatel v obvodu.

Ten mohl v posledních měsících sledovat bezvládí na malé radnici v centru města.

Bývalá starostka Alena Stehnová z ANO se dostala do sporu s úředníky a vlastně přestala na dlouhou dobu funkci vykonávat. Po jejím odvolání navíc nebyl hned zvolen nástupce. Podle Sedláka to provoz na malé radnici vůbec neovlivnilo. „Letošní půlroční absence starostky Stehnové ukázala, že bez starostů obvodů se Pardubice nezboří a v podstatě to nikdo nepozná,“ uvedl Sedlák.

Tomu se tak líbí návrh nového politického uskupení náměstka primátora Jakuba Rychteckého, které nese název Žijeme Pardubice. Politik z ČSSD, který se spojil i s bývalou primátorkou Štěpánkou Fraňkovou, totiž navrhuje, aby starostové obvodů po volbách nebyli pro své funkce uvolněni. Tedy, aby nebrali plný plat, který se pohybuje kolem 80 tisíc měsíčně.

„Uspořili bychom tak obvodům 15 milionů za čtyřleté období, což nejsou malé peníze. Za to se pak dá v obvodech třeba vysadit 3 750 stromů, opravit 20 tisíc metrů čtverečních chodníku nebo vybudovat 30 workoutových hřišť,“ řekl Rychtecký, který ale dodává, že obvody rušit nechce.

Moc dobře totiž ví, že na to nebude mít politickou sílu a že každý takový návrh je předem odsouzen k neúspěchu. To ostatně poznala exprimátorka Fraňková, která chtěla obvody zrušit přes referendum, ale neuspěla.

„Nechceme obvody rušit, ani nekritizujeme práci jejich starostů. Jen si myslíme, že peníze na jejich docela vysoké platy by šlo využít lépe,“ řekl Rychtecký, podle kterého se všichni lídři do obvodů za Žijeme Pardubice zavazují v případě úspěchu plný plat starosty obvodu neinkasovat.

Strany si obvody oblíbily

Nicméně se zdá, že sehnat podporu i pro omezení pracovní doby starostů a také jejich odměn Rychtecký těžko najde podporu. Strany si už na dobře zaplacené „pašalíky“ zvykly a díky nim mohou uplatnit více svých členů.

„Jsem konzervativní politik. Proto si myslím, že by se měl zachovat stav, který ve městě máme. Obvody fungují, jsou užitečné, není důvod na tom cokoliv měnit. Na druhou stranu ve městech, kde toto dělení není, jako třeba v Hradci Králové, tak tam bych obvody nezaváděl,“ uvedl náměstek primátora a lídr ODS pro zářijové volby Jan Mazuch.

V jeho odpovědi je vlastně vše. Bez malých radnic by se město stoprocentně obešlo, ale když už je máme, tak si je necháme. „Tak hlavně u obvodu číslo jedna, který je v samém centru města, je to možná trochu luxus,“ doplnil Mazuch.

Ale na druhou stranu i on a mnozí další dobře tuší, že systém je možné měnit jen kosmeticky. „Jsme pro zachování obvodů. Současně by ale měla proběhnout revize rozdělení úkolů mezi velkou radnicí a obvodem. V některých věcech se nabízí lepší decentralizace díky znalosti místního prostředí a v některých naopak větší efektivita magistrátu,“ řekl radní Vít Ulrych z KDU-ČSL.

Ten si navíc myslí, že volební slib Žijeme Pardubice je do jisté míry populistický a že sami jeho poskytovatelé vědí, že nic z toho se po volbách nestane.

„Návrh na zrušení uvolněných starostů obvodů považuji za populistický, může být veden tím, že uskupení, které to navrhuje, žádné starosty nemá a pravděpodobně po zářijových volbách mít nebude,“ uvedl Ulrych, který však sám má s přebujelostí politického a úřednického aparátu v Pardubicích taky problém.

„K diskusi ale je, zda musí mít malá radnice i placeného tajemníka nebo zda by nebylo možné ušetřit za vysoký plat jednoho náměstka primátora. Třeba rozdělením gescí mezi radní,“ dodal.

Historicky mívaly Pardubice jen tři náměstky primátora. Rozšíření na čtyři se odehrálo zhruba před 15 roky právě proto, aby se na radnici lépe uspokojily potřeby všech koaličních stran.