Pardubické koupaliště Cihelna se prodražuje, z 60 je 130 milionů korun

„Pohybujeme se někde kolem částky 55 milionů. Plus k tomu přibudou nějaké menší investice, protože už se vyplatí při větší rekonstrukci bazénů opravit i další věci. Takže dnes se tady bavíme o částce přes 60 milionů,“ odhadoval loni v létě cenovku rekonstrukce primátor Pardubic Martin Charvát z ANO.

Odhad to byl optimistický. Už dnes politici počítají s daleko větším útokem na rozpočet města. „Dnešní odhady mluví o 130 milionech korun,“ uvedl náměstek primátora Jan Mazuch z ODS.

Pardubičtí zastupitelé ovšem opravit koupaliště na Cihelně musí. Ve špatném stavu je strojovna a i další části zařízení nejsou 21 let po poslední opravě v nejlepší kondici.

„Nezpochybňuji nutnost opravy, ale chci říct, že mě zaskočila cena. Dnešní odhady jsou vysoké a kvůli současné Babišově všeobecné drahotě nemůžeme čekat pokles cen,“ uvedl radní za KDU-ČSL Vít Ulrych.

I on se ve čtvrtek účastnil spolu s dalšími zastupiteli prohlídky koupaliště, na které se seznámili s návrhem nákladné rekonstrukce.

Pardubice tak evidentně čeká další velká investice do sportoviště. Momentálně se už staví Letní stadion. Dále politici schválili výstavbu třetí ledové plochy na Hůrkách, stále připravují přestavbu atletického stadionu na Dukle, výhledově bude třeba spravit plochodrážní stadion ve Svítkově.

„Pokud to bude skutečně 130 milionů, tak půjde o velký zásah do rozpočtu města. Musíme si říct, kde na to vezmeme, protože projektů máme rozjetých docela dost,“ dodal Ulrych.

Co najdou zájemci na koupališti Cihelna Skokanský bazén: hloubka 370 centimetrů, dvě skokanská prkna, tlaková okna po stranách bazénu Plavecký bazén: 50 metrů délka, hloubka 155 – 165 centimetrů, osm plaveckých drah, šest startovacích bloků. Atrakce: dva paralelní tobogany dlouhé 105 metrů s časomírou, dvě skluzavky dlouhé 25 metrů, dvě masážní vany pro počet pět osob, délka programu 10 minut, simulace divoké řeky, stěnový vodopád široký 10,5 metru.

Areál Cihelna má rozlohu více než čtyři hektary. Rozloha vodní plochy koupaliště je 3 500 metrů čtverečních. Podle doporučení ministerstva zdravotnictví má okamžitou návštěvnost až 4 000 lidí. Zásadnější opravy se tam nedělaly 20 let.

„Byly tři varianty oprav bazénů – ocelové vany, nebo dlaždičky, nebo ocelové fólie. Z toho se vybral kompromis, střední standard, z boku fólie, spodní vana ocelová. Potřeba je nový vchodový systém, nové technologie,“ řekl další náměstek primátora za ODS Petr Kvaš.

Kvůli opravám bude muset být koupaliště zavřeno jeden rok. Provozovatelé tak přijdou i o jednu letní sezonu. Během totální uzavírky je podle politiků větší šance na to, že oprava se udělá důkladně.

„Když se rozhodneme pro opravu, na rok zavřeme. Nebude se to už flikovat, opraví se to pořádně,“ řekl šéf zastupitelů ODS Petr Klimpl.

Ostatní služby rozlehlého areálu by měly však fungovat i při probíhajících pracích. „Dokážeme vymezit pro stavbu prostor tak, aby mohl fungovat autokemp, občerstvení a plážový volejbal,“ řekl ČTK provozovatel areálu Petr Ministr, který zatím předběžně počítá s tím, že by opravy začaly příští rok.

I podle dlouholetého nájemce městského zařízení je čas udělat pořádnou opravu. Různé malé rekonstrukce už prý nestačí. Na druhou stranu Ministr dodává, že hosté nemohou po skončení prací čekat nějakou zásadní revoluci. Půjde skutečně jen o opravu než o nějaké masové doplňování atrakcí.

„Máme tobogany, máme vířivky, máme další atrakce. Nic moc nového vymyslet ani nejde. Oprava, která skončila v roce 2000, se povedla a dá se říct, že byla nadčasová. Není tak důvod shánět třeba nové vodní atrakce,“ uvedl před časem Petr Ministr s tím, že menší opravy se pak na koupališti dělaly v letech 2004 a 2005, kdy firma nahradila vypadané dlaždičky na dně bazénů a dala tam fólii.

Pardubice mají ještě jedno koupaliště u plaveckého areálu. Sluneční pláž je ale menší než Cihelna.