Bylo zvykem, že si s padesátkou na příjezdu do Vysokého Mýta od Chocně mnoho řidičů hlavu nelámalo. Do Mýta vede silnice II/357 z kopce. Navíc cedule začíná v místě, kde není žádná zástavba.
Donedávna byl na sjezdu jen informativní radar, na kterém se při překročení maximální povolené rychlosti rozblikala oranžová čísla doplněná výstražným nápisem Zpomal. Ten na místě zůstal i nyní.
Řada řidičů pak za blízkou mírnou zatáčkou, za kterou se na silnici napojuje i frekventovaná cyklostezka, pokračovala svižnějším tempem dále. To se však změnilo, jelikož v místě u křižovatky na Slatinu umístilo město „ostrý“ měřicí radar, z něhož už chodí řidičům pokuty. A jak dokládají získaná čísla, finanční trest dostaly po prvním měsíci fungování radarů tisíce motoristů.
Efektivní systém
Ve Vysokém Mýtě přistihl radar 2 677 šoférů, což denně vychází v průměru na cca 86 řidičů. K začátku října pak číslo stouplo na 3 495. Podle informací redakce od několika pokutovaných řidičů jim přišel postih ve výši 750 korun. Radary tak provozovateli přinesly již několik milionů.
Systém je přitom velmi efektivní, jelikož informaci dostanou „hříšníci“ hned druhý den. „Se systémem, který nám zpracovává přestupky, jsme spokojeni bez výhrad,“ uvedla vedoucí vysokomýtského odboru dopravních a správních agend Kristýna Šťastná, pod který výběr pokut spadá.
V Mýtě přitom hlídají rychlost i na páteřní silnici I/35, po které zatím jezdí desítky tisíc řidičů denně. Od Chocně je provoz také silný, ale pochopitelně méně než na „pětatřicítce“. Byť jsou stávající čísla poměrně vysoká, dá se očekávat pokles, protože si řidiči dají větší pozor, a to zejména ti, kteří silnici využívají pravidelně.
Pokutovaných řidičů na I/35 ubylo až po letech
„Samozřejmě to předpokládáme, je tomu tak u všech radarů, i když u radarů ve Vysokém Mýtě, myslím tím na I/35, jsme pokles zaznamenali až v letošním roce, tj. téměř po 5 letech,“ podotkla Šťastná.
Kromě Mýta se stacionární radar objevil i v Běstovicích, tedy obci sousedící s Chocní. Obě místa schválila policie. I zde „načapal“ za první měsíc dost rychlejších řidičů, a to přesně 1 903. Za necelé další tři týdny stouplo číslo na 2 507. Rekordmanem byl řidič, který jel obcí 100 kilometrů za hodinu. „Po odečtu 3 % tolerance 97 kilometrů za hodinu,“ doplnila Šťastná.
Nové radary, které zkrotily řadu rychlejších řidičů, si tak pochvalují. „Osvědčily se, celkově dopravu, zejména ve Vysokém Mýtě zklidnily. Hlavním cílem nebylo hledat finanční výnosy z pokut, ale zpomalit vozidla, která přes nás a Běstovice denně jezdí, a ukáznit tak neukázněné řidiče. I když na hodnocení je ještě krátká doba, zdá se, že minimálně ve Vysokém Mýtě se toto povedlo, neboť třeba již teď někteří obyvatelé z Vinic kladně hodnotí zpomalení vyjíždějících vozidel směrem na Choceň, což jim umožňuje bezpečnější napojení na silnici II/357,“ dodala Šťastná.
Další radary
V okolí Chocně však začaly v nedávné době fungovat radary i na dalších místech. Úsekové měření v délce cca 1,4 km funguje na průjezdu obcí Jehnědí ležící na trase z Chocně do Ústí nad Orlicí. Kratší úsek pak střeží kamery na průjezdu Kosořínem, který je hned za Chocní ve směru na Litomyšl.
Stejně jako u Vysokého Mýta tak také v tomto případě zde zůstal na sjezdu do obce i původně instalovaný informační radar ukazující aktuální rychlost. Další radary přitom brzy přibudou. Před pár dny proběhla jejich instalace na Dvořisku, což je místní část Chocně ležící také na trase II/357. Další je v ulici Kpt. Poplera na příjezdu od Zaháje.