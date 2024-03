Lidí v Pardubicích rychle přibývá, město musí rozšiřovat školy a školky

Svítkov, Staré Čívice nebo Popkovice. V celém šestém pardubickém obvodě se v posledních letech rychlejším tempem staví rodinné domy. Velký satelit o zhruba sto domech vyrostl třeba nedaleko plochodrážního stadionu.

Příchod nových obyvatel má však své dopady. Jedním z nich je nedostatek míst pro děti ve školkách a školách. Radnice sice ve Svítkově postavila novou mateřinku a rozšířila základní školu, ale ani to nestačilo. A tak je na stole další projekt. Zásadní rozšíření školky, která je na Dukle proti hasičské stanici.

„Rada města rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele přístavby dvoupodlažní budovy, která navýší kapacitu o čtyři nové třídy s cenou podle projektu ve výši 111 milionů korun. Město usiluje o dotaci na tento projekt. Stavební plán je navržen tak, aby co nejméně narušoval provoz stávající mateřské školy během výstavby,“ řekla mluvčí pardubické radnice Ivana Dolanová.

Patrový objekt MŠ Kamarád navštěvují děti ve věku od 3 do 7 let, které jsou rozděleny do čtyř tříd. Celková kapacita školky je 104 dětí. „Přístavbou navýšíme kapacitu v mateřské škole o dalších 100 dětí. Počítáme s naplněním podmínek pro přijímání dětí již od dvou let, vycházíme tak vstříc potřebám pardubických maminek. Naším cílem je zprovoznit nové prostory mateřské školy již pro školní rok 2025/2026,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Školka bude pro děti ze západního okraje Pardubic

Ten zároveň dodal, že školka se nebude zvětšovat kvůli tomu, že by na Dukle skokově přibylo rodin s malými dětmi. „Nová kapacita bude sloužit pardubickým rodinám bydlícím od Opočínku přes Svítkov, Duklu, Višňovku až po Dražkovice, tedy ze třetího školského spádového obvodu. Přístavba je investičně i finančně nejefektivnější cestou k navýšení potřebné kapacity,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za školství a ekonomiku.

Město Pardubice přitom v posledních letech navýšilo kapacity pardubických škol a školek o 400 míst. Přesto jsou s ohledem na vývoj počtu obyvatel další místa v Pardubicích potřeba. I proto radní připravují výstavbu nové základní školy v bývalých kasárnách TGM na pomezí Dukly a Višňovky.

Nová přístavba školky na Dukle co nejjednodušeji navazuje na existující infrastrukturu kuchyně, aniž by bylo nutné zásadněji zasahovat do dispozice budovy. Kuchyně bude navržena tak, aby se zachovala její spojitost se stávajícími čtyřmi třídami prostřednictvím výdejních kuchyněk, které zůstanou nedotčené. Přístavba kuchyně bude propojena s existujícím objektem pomocí spojovacího koridoru.

„Hlavním cílem je vytvořit nová místa pro předškolní děti a vybudovat moderní zařízení, které odpovídá současným trendům. Počítáme s výší nákladů 111 milionů včetně DPH. Výdaje budou zčásti pokryty dotací. Odhadujeme, že výše dotace od Unie by mohla dosáhnout 78 milionů,“ uvedl k investici primátor Jan Nadrchal.

Plánovaná přístavba nového objektu se nachází na východní části pozemku, která v současnosti slouží jako parkoviště a sklad odpadu. Tato oblast zahrnuje také průchod do zahrady. Nové parkoviště, které bude také sloužit jako průjezdné, bude umístěno přímo před budovou MŠ. Stavební úpravy navrhl Air atelier s.r.o. a počítá i s vylepšením okolí objektu.

„Zahrada včetně herních prvků dostane nový kabát a v neposlední řadě se počítá i s navýšením kapacity stravovacího zařízení a výstavbou kanceláří pro pedagogické pracovníky. Pro zvýšení soběstačnosti školy bude na střeše vybudována fotovoltaika, která bude pokrývat celou jižní stranu přístavby, v části počítáme i se zelenou střechou,“ dodal Rychtecký.