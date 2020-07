Primátor už se hlásí do boje o znovuzvolení, konkurenti jsou v horší pozici

„Rezignoval jsem na post předsedy oblastního sdružení, na kterém mne nahradil Jiří Rejda. Všechnu svou energii chci totiž vložit do přípravy na komunální volby 2022. Už jsem složil tým, o který se chci opírat, máme za sebou první strategické schůzky,“ uvedl Martin Charvát z hnutí ANO.

Ten například během minulých krajských voleb mohl přijít o svého tehdejšího náměstka Jana Řehounka, který tehdy kandidoval na hejtmana. Tím se nestal, ale z úřadu stejně po čase odešel, a to do parlamentu.

Letos by Charvátův tým oslabit během krajských voleb neměl, byť lídrem kandidátky je zastupitel Pardubic a poslanec Martin Kolovratník a na volitelném místě je i šéf zastupitelského klubu Jan Hrabal.

„Honza (Hrabal) by byl jen řadovým krajským zastupitelem, to by při svém pracovním tempu jistě dokázal stihnout. Právě s ním do svého nového týmu počítám, má marketingové zkušenosti z Dynama Pardubice, těmto věcem dobře rozumí,“ uvedl primátor s tím, že mezi nové opory má patřit i nedávno zvolený náměstek primátora Jan Nadrchal. Ten má na starosti třeba životní prostředí.

„Je to také velmi mladý politik plný energie. Svoje úkoly si plní svědomitě, jsem s ním spokojený,“ řekl Charvát. „Tým se tvoří, máme pravidelné schůzky, za dva roky chci funkci obhájit,“ dodal.

Žádný primátor zatím tři období ve funkci nebyl

Pokud by uspěl, byl by prvním primátorem v novodobé historii města, který by byl zvolen třikrát v řadě. Zatím dva zisky symbolického řetězu má za sebou on a ještě Jiří Stříteský z ODS.

A zatím se zdá, že Charvát má v rukou docela dobré karty. Jeho hnutí se stále veze na vlně obliby zakladatele Andreje Babiše. Také poslední volební výsledky mohou Charváta naplňovat optimismem, protože jeho hnutí získalo v Pardubicích nadstandardních 27 procent hlasů a k tomu 13 mandátů ze 39.

K mimořádně dobrému výsledku pomohl hlavně starosta Polabin Radek Hejný, který jako nestraník bral pro ANO v obvodu dokonce přes 35 procent. „Správný člověk na nesprávné kandidátce zajistil primátorovi klíčové mandáty,“ glosoval výsledky voleb 2018 lídr Pardubáků František Brendl.

Ten stále patří mezi nejagresivnější opoziční politiky a dá se předpokládat, že bude lídrem i za dva roky. Jeho úkol bude opět stejný - dostat nějakým způsobem ANO od vlády ve městě. Ovšem aby byl úspěšný se svou vizí Duhové koalice, musí ve volbách uspět Piráti a řekněme ODS Karla Haase, pokud něco takového ještě existuje.

Právě modrá strana skončila v minulých volbách druhá a sedm mandátů jistě nebyl špatný výsledek. Jenže během složitých koaličních jednání se tehdejší lídr ODS Karel Haas čím dál více odkláněl od spolupráce s ANO, zatímco většina jeho kolegů v tom žádný problém neviděla.

Haas: Moje pozice v Pardubicích není právě dobrá

Dopadlo to tak, že pět ze sedmi zastupitelů strany podepsalo koaliční dohodu a právě Haas s Petrem Klimplem skončili vlastně v opozici. „Nebudu vám lhát a řeknu, že moje pozice v pardubické ODS není právě jednoduchá,“ uvedl Haas na otázku, zda se cítí za dva roky vést stranu opět do boje o pardubickou radnici.

„Což o to, chuť by byla. Ale kdyby se primárky konaly dnes, tak bych šanci na post lídra zřejmě moc velkou neměl. Rozložení sil v pardubických organizacích je nějaké a to musím respektovat,“ uvedl Haas, který je přitom u většiny členské základny velmi oblíbený. O tom i svědčí fakt, že ho straníci zvolili za kraj do výkonné rady strany.

„Měl jsem i nabídky stát se lídrem pro krajské volby nebo kandidovat do parlamentu. Ovšem to jsem odmítl. Pardubice mě stále zajímají, své místo vidím tady,“ dodal Haas.

Zdaleka jistou obhajobu postu lídra nemá ani Ondřej Karas z Pirátské strany, která skončila naposledy na třetím místě. Politik přestal docházet na zasedání zastupitelstva, neúčastnil se za město ani vyjednávání o prodeji Dynama s Petrem Dědkem.

„V současné době toho mám skutečně hodně, a to doslova všude. V práci i v osobním životě,“ uvedl Karas, který se vzdal i postu šéfa zastupitelského klubu. „Co bude za dva roky, je nyní brzy říct, ale máme ve straně hodně kvalitních lidí, kteří by pozici v čele zvládli. Budeme se rozhodovat zhruba rok před volbami,“ dodal Karas.

Pokud by byl primátor zvolený v roce 2022 z jiné strany, jednalo by se o prvotřídní senzaci. Lokální uskupení typu Sdružení pro Pardubice nebo Pardubáci společně těžko získají tak silný mandát. ČSSD pak vyklízí pozice doslova všude.