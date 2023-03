Těžba manganu je zase o krok blíž, firma na Pardubicku začne zatím na zkoušku

18:36

Těžba manganu na Pardubicku se přibližuje. V dubnu spustí firma Mangan Chvaletice ověřovací jednotku, která je jakousi zmenšeninou toho, co by naostro mělo začít fungovat v roce 2027, tedy získávání kovu z desítky let uchovávané hlušiny po těžbě pyritu. Mangan je klíčovou složkou pro výrobu lithium-iontových baterií pro elektromobily.