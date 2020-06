Hotovo. Pardubická radnice prodala HC Dynamo Petru Dědkovi

Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš Pardubickým radním se to však povedlo. Kulisy, průběh i způsob prodeje Dynama Pardubice Petru Dědkovi až nápadně připomíná transakci z jara 2008. Tehdy majoritu v hokeji získal od města zakladatel známé autodopravy Roman Šmidberský. V čem jsou příběhy podobné? Shod je až neuvěřitelné množství. Základní říká, že oba úspěšné podnikatele přivedl na radnici dlouholetý funkcionář Dynama Ondřej Heřman. „Bez něj bych do klubu nešel, to on mě na hokej přivedl a přesvědčil mě,“ řekl Dědek. Šmidberský, který je Heřmanův soused, na tom byl stejně. V roce 2008 měl o hokej zájem ještě jeden člověk, stejně jako letos. Tehdy neuspěl Jiří Topolský, letos Vladimír Pitter. Oba dva si přitom stěžovali na stejné věci - prý neměli dostatek informací zevnitř klubu a radní od začátku přáli jejich konkurentům. „Myslím, že vedení mohlo říct hned panu Pitterovi, že nemá šanci, a mohli jsme si ušetřit hru na soutěž,“ uvedl lídr Pardubáků František Brendl. Shoda je i v tom, že klub mění majitele v době začínající ekonomické krize. V roce 2008 mohla za pád akcií hypoteční krize v USA, letos zase koronavir. Obě transakce také přicházejí na konci výjimečně špatné sezony. V roce 2008 tehdejší Moeller nehrál play-off, což v té době bylo naprosto neslýchané, letos klub téměř spadnul do první ligy. Fanoušci si tak mohou přát, aby shody pokračovaly i nadále. Pod Šmidberským hokejisté získali během prvních čtyř sezon dva mistrovské tituly. Jeho konec v roce 2017 už tak veselý ale nebyl.