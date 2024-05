Nejsme přece z cukru, znělo v dešti na pardubickém majálesu

13:54

Pláštěnky, holínky, a přesto dobrá nálada. Přesně tak by se dal charakterizovat letošní ročník pardubického majálesu. Dvoudenní festival tradičně hostila louka za koupalištěm na Cihelně a zvukově ji tentokrát vyplnili třeba Tomáš Klus, Janek Ledecký, No Name nebo domácí Vypsaná fixa.