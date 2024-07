Pardubice čekají na nový územní plán, letitou ságu chce radnice skončit za rok

Politik byl totiž z pozice náměstka v lednu 2013 odvolán. Důvod? Podle řady zastupitelů nezvládl přípravu územního plánu a předkládal špatné podklady. „Moje důvěra v něj se otřásla s tvorbou územního plánu a jeho změnami,“ řekla tehdy primátorka Fraňková.

Od té doby uteklo dalších 11 roků a nový územní plán stále na stole není. Od konce Bílka se o dokument, který určuje, kde se co může stavět, starali třeba Michal Koláček ze Sdružení pro Pardubice, Helena Dvořáčková z hnutí ANO nebo Petr Kvaš z ODS. Ani jeden z nich proces však nedotáhl do konce.

Nyní je řada na náměstkovi René Živném ze Společně pro Pardubice. „Intenzivně na tom pracujeme. V druhé polovině roku by mohlo být veřejné projednání, a když půjde vše dobře, někdy v půlce roku 2025 bychom měli mít nový územní plán na stole ke schválení. Snad se dočkáme,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Lehce optimistický je i sám náměstek Živný. Byť zároveň přiznává, že vždy se může stát něco, co proces opět zbrzdí.

„Od 20 dotčených orgánů nám k návrhu nového územního plánu přišlo zhruba 700 připomínek. To mi přijde strašně moc a trochu to vzbuzuje otázky, jak příprava územní plánu v minulosti probíhala. Není vůbec snadné vše vypořádat, navíc když na odboru hlavního architekta nemáme plný stav úředníků. Momentálně je velmi složité na něj sehnat odborníky,“ neskrýval Živný, jenž přesto věří, že i tak by na druhé veřejné projednání nového územního plánu mohlo dojít nejpozději v prosinci.

Veřejné projednání nového plánu bude letos

„V to věřím. Snažíme se, aby do roka mohli o novém územním plánu hlasovat zastupitelé,“ potvrdil Živný, kterému s pořízením dokumentu pomáhá radní za Společně pro Pardubice František Brendl.

Oběma poněkud zkomplikoval život majitel Dynama Petr Dědek. Ten totiž před rokem začal připravovat změnu stávajícího územního plánu města tak, aby mohl začít projektovat novou hokejovou arénu za sídlištěm Cihelna. A to přesto, že platilo usnesení zastupitelstva o zákazu změn. Na tom ostatně pohořela snaha mnoha investorů. „Vůči nim to nebylo fér,“ přiznává Živný.

Navíc se původně podporovatelé narychlo připravované změny při schvalování dušovali, že změna nezdrží přípravu nového dokumentu. Opak je však pravdou. „Původně jsme počítali s tím, že bychom ho mohli schvalovat na konci příštího roku, nyní to vypadá na jaro 2025. Změny nás skutečně zdrží,“ uvedl Živný v prosinci při schvalování změny.

A hned dodal, že to navíc nemusí být poslední lapálie kolem haly: „Budeme bojovat s výškovými limity, které jsou v lokalitě nastavené. Aréna má být vysoká 65 metrů. Tím pádem bude bránit výhledu na zámek nebo Kunětickou horu. Své si k tomu řeknou určitě i vojáci a památkáři. Čekám tady další námitky dotčených orgánů.“

Na schválení dokumentu netrpělivě čekají zástupci developerů i majitelé půdy. Dokument totiž umožní stavět na místech, kde to dnes není možné. Cena některých pozemků tak bude raketově růst. Z celkem nezajímavého pole se přes noc stane lukrativní parcela pro výstavbu rodinných domů.

„I v tomhle je někdy problém. Orgány státní správy nám vyčítají, že máme dost rozvojových ploch a na nich se nestaví. Tak proč prý chceme další. Už se těžko vysvětluje, že v některých místech jde třeba o spory majitelů, kteří si možnou výstavbu navzájem blokují. Je to celkově velmi náročný proces,“ zopakoval René Živný po jedenácti letech téměř doslova postesknutí bývalého náměstka Martina Bílka.