Mladík spadl ze skály v těžko přístupném lomu, zasahoval vrtulník s podvěsem

Dvaadvacetiletý muž se do lomu zřítil v neděli dopoledne na skále, která je vyhledávaná kvůli skokům do vody. Ten, kdo místo zná, ví, že je velice krásné, ale těžko přístupné.

Odvážlivci, kteří se chtějí vrhnout do průzračné vody ze skal vysokých téměř dvacet metrů, musejí zdolat téměř strmou stěnu. Na ty nejsmělejší skokany pak před dopadem do vody čeká propast hluboká deset metrů.

Mladík, který ze skály v neděli spadl, si chtěl výstup usnadnit. Zřítil se totiž z volně opřeného žebříku, který si sem skokani dali. Podle zjištění policie mladík i s žebříkem spadl zhruba z šestimetrové výšky na kámen a následně do vody.

„Podle předběžných zjištění měl dvaadvacetiletý muž lézt po nějakém žebříku na skále, se kterým pak následně spadl do lomu. Zde utrpěl zranění, se kterými byl letecky transportován do nemocnice,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská. Další okolnosti a příčiny pádu mladíka policisté zjišťují.

Záchrana s paddleboardem

Na místě kromě profesionální hasičské jednotky z Hlinska zasahovala i dobrovolná jednotka hasičů z Trhové Kamenice, které velel Radek Kábele.

Zásah byl podle něj velice komplikovaný. Lom se nachází v těžce přístupném lesním terénu. Navíc zraněný mladík spadl do vody na straně, kam není přístup. „Než jsme přijeli, zraněného mladíka přepravili na paddleboardu na protější břeh lidé, co se tam koupali,“ řekl k zásahu velitel dobrovolné jednotky.

Mladík utrpěl tržné rány na hlavě. Lékaři měli podezření na poranění páteře. I proto záchranářům nezbývalo, než na místo vyslat vrtulník, který zraněného muže dokáže dostat do traumacentra Fakultní nemocnice v Hradci Králové v co nejbezpečnější poloze, protože sanitka by měla velký problém se k lomu dostat. Lehké to však neměl ani vrtulník, který neměl kde přistát.

Z důvodu obtížně dostupného terénu využila letecká záchranná služba podvěs s leteckým záchranářem. Pacienta umístili do vakuové matrace, zajistili žilní vstup a podali potřebné léky.

„Lanový podvěs nám pomáhá v horách v obtížně dostupném terénu. Je to obrovská pomoc, protože vrtulník by jinak musel přistát o velký kus dál. Pacienta bychom museli naložit do sanitky a transportovat k vrtulníku. Takhle to je komfortní a samozřejmě rychlejší pro toho pacienta. Podvěs využíváme většinou přes letní měsíce, ale nebývá to tak časté. Nejčastěji ho nasazujeme v okolí Dolní Moravy nebo Suchého vrchu, kde z kol padají traileři,“ řekla mluvčí krajských záchranářů Alena Kisiala.

Vrtulník s podvěsem a leteckým záchranářem stabilizovaného mladíka přenesl na nedalekou louku, kde vrtulník přistál a poté byl pacient přeložen na palubu vrtulníku.

Zatopený lom s hloubkou okolo 20 metrů je vyhledávaný hlavně potápěči, ale pro jeho průzračnou vodu ho mají v oblibě kromě plavců i odvážní skokani. V roce 2016 a 2017 byl lom dějištěm skokanského závodu HighJump Cup, při kterém se profesionální skokani vrhali do vody ze speciálních můstků ve výšce 12 a 16 metrů.

Lom však nic neodpouští ani profesionálům. Před několika lety se zde utopila zkušená potápěčka.