Oblíbená výletní loď Arnošt se vrátila na Labe, brzy bude v Pardubicích

Vlastně už pět let chybí Pardubicím jedna z atrakcí. Poslední roky totiž výletní lodi Arnošt z Pardubic vůbec nepřejí.

Dvě sezony ji drtila opatření proti šíření nemoci covid-19, a když se konečně rozjezdila, přišla plánovaná oprava. Jenže ta se oproti původním plánům notně natáhla, a tak parník vynechal hned tři sezony v řadě.

„Loď byla odstavená od roku 2022. Minulý víkend ji jeřáby v Přelouči spustily na Labe, odtud se vrátí do krajského města. Zatím plánujeme příjezd na přelomu listopadu a prosince. Od sezony 2025 zase začne Arnošt vozit cestující,“ řekl ředitel pardubického dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Podle něj není příprava přejezdu do Pardubic vůbec banální záležitostí. „Loď se musela před jízdou na kamionu z opravny k řece kompletně odstrojit. Nyní ji dělníci zase dávají zpátky dohromady, nějaký čas to zabere,“ řekl Pelikán.

Modernizaci lodě dělala firma Jesko CZ z Hlavečníku na Pardubicku. A ačkoliv je to do Přelouče z obce kousek, noční přeprava plavidla byla komplikovanější, protože loď váží přes 60 tun a ne každý most a komunikace takový náklad unese.

Odborná firma pak přistavila k řece jeřáby, které loď snesly přímo na hladinu Labe. „Vše proběhlo v pořádku, teď už by přejezd do Pardubic nemělo nic komplikovat. Loď ostatně plula do Přelouče v minulosti pravidelně,“ řekl Pelikán.

Střídání po 21 letech

Arnošt má i nového kapitána, předchozí po 21 letech služby skončil. A podle šéfa dopravního podniku, který se o Arnošta stará, nebylo snadné nového kapitána najít. „Skoro rok jsme hledali nového kapitána. Nyní už plánujeme zkušební jízdy, aby se s lodí sžil,“ řekl Pelikán a dodal, že nový kapitán bude mít i náhradníka, aby se ve službách od jara do podzimu střídali.

První prohlídku před opravou loď podstoupila na souši v březnu 2022, termín jejího návratu na vodu se opakovaně posouval. Zkomplikoval to fakt, že od ledna 2025 musí mít lodě na své přípojce vlastní transformátor na palubě.

„Dlouho trvaly přípravy, protože jsme hledali způsob, jak splnit podmínky lodního registru. Oddělovací transformátor jsme byli schopní dát do strojovny, ale tam byly nádrže, ty jsme museli přemístit. Celá konstrukce se předělávala. Trvalo to přes dva roky,“ řekl Pelikán.

K tomu má plavidlo nový plášť, obnovené interiéry či kormidlovnu. Pochází z roku 2001 a každých deset let projde generální opravou. Dopravní podnik ji provozuje od roku 2012. Vozí lidi od přístaviště za stadionem směrem na Brozany, Kunětice či Srnojedy a lze jí absolvovat také čtyřhodinovou plavbu do Přelouče. Zpět se lidé vrací kvůli časové náročnosti autobusem.

Za modernizaci zaplatí dopravní podnik 18 milionů korun. Nicméně původní cena opravy lodi měla být pod 12 milionů. Za novou loď by však podnik vydal o dost víc. „Nová loď by nás vyšla na 45 milionů, jsou poměrně přísná pravidla na stavbu nových lodí,“ dodal Pelikán.

Na provoz lodi pravidelně doplácí veřejné rozpočty, podle mnohých se tak jedná o zbytečnou atrakci. „Arnošta okamžitě zrušit. Jsou to vyhozené peníze, protože se s ním stejně nedá nikam dojet. Není z něj nic vidět, pouze břehy zarostlé trávou. Nejsme prostě Praha,“ napsal na Facebook třeba uživatel Zdeněk.