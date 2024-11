Litomyšl baví. Oko u rybníka, zrcadlo i rozhledna ze starých kontejnerů

Lidé mají rádi procházky do přírody, zejména když je zavedou k nějakému zajímavému cíli. Litomyšl ale leží v dolíku mezi poli a loukami, a možnosti na nenáročné výlety mimo zástavbu jsou tak dost omezené.

Město se proto rozhodlo oslovit odborníky z řad vítězů soutěže České ceny za architekturu, aby každý rok nějaký „cíl cesty“ v okolí Litomyšle vymysleli. A ukázalo se, že to funguje.

Nejdříve město umístilo vkusné odpočívadlo nazvané Oko nad rybníkem u Staré plovárny nedaleko zámku. Minulý měsíc nechalo postavit zrcadlovou stěnu s názvem The Door v parku Zdeňka Kopala. A nad Litomyšlí ve směru na Kornice právě nyní dělníci dokončují rozhlednu, která se skládá z dvou vyřazených lodních kontejnerů.

Rozhledna stojí u bývalé rasovny na cestě z Litomyšle do Kornic, odkud je možné shlédnout celou Litomyšl. Na kontejnerech je původní značka firmy Tchibo a reklama tam podle starosty Litomyšle Daniela Brýdla zůstane.

„Takto kolega tyto dva kontejnery koupil, objevil je jako vyřazené v přepravní firmě. Někdo říká, že by nám Tchibo za to mělo platit, někdo říká, že bychom měli platit Tchibu: Nevím, mně to přijde vtipné. A Tchibo považuju za přátelskou značku,“ řekl Brýdl. Náklady na výstavbu vyhlídky se vejdou pod dva miliony korun. Tak levně by město podle něj rozhlednu jinak nepořídilo.

Rozhledna se skládá ze dvou lodních kontejnerů, které jsou vzájemně propojeny v jeden celek. Horizontální kontejner bude navazovat na okolní terén a v mírném sklonu umožní bezbariérový vstup. „Toto naklonění umožní vyhlídku na město návštěvníkům s omezenou schopností pohybu nebo těm, kteří nemohou nebo nechtějí stoupat po schodech výše,“ uvádí studie architektů z olomoucké kanceláře Atelier-r, která v roce 2021 zvítězila s návrhem rekonstrukce hradu Helfštýn.

Rozhledna ještě není hotová, obklopuje ji plot a dělníci uvnitř pracují na tom, aby se návštěvníci bezpečně dostali až do výšky dvanácti metrů. „Ještě to prohlédne statik, abychom se ubezpečili, že to je bezpečné. Nevíme, kdy se to otevře, potřebujeme ještě jedno razítko,“ uvedl starosta.

Zatímco na otevření vyhlídky si lidé ještě počkají, v Litomyšli už mohou vyrazit za dvěma zajímavými cíli. Odpočívadlo ve tvaru oka u Staré plovárny navrhla kancelář OVA architekti a lidé k němu pohodlně dojdou od nedalekého zámku. V parku Zdeňka Kopala nyní lidé mohou obdivovat stěnu ze zrcadlového dibondu, což je hliníkový kompozitní materiál. Instalaci s názvem The Door navrhl pro Litomyšl nizozemský architekt Winy Maas. Tvoří ji stěna ze zrcadlového dibondu s otvorem – dveřmi, která zrcadlí park, okolní krajinu, nebe i panorama Litomyšle a zároveň nabízí průchod – dveře do jiné dimenze.

Část veřejnosti se podle starosty bojí, že zrcadlo může být nebezpečné pro ptáky. Autor instalace obavy odmítá. Město zatím neví o případu, kdy by zrcadlo způsobilo nějakému ptáku zranění. „Přesto dále prověřujeme, zda neumístit na objekt preventivně nějaké opatření, které by případným problémům do budoucna zabránilo,“ řekl starosta.