Konec Lidlu u svitavského sídliště lidi naštval, nový bude stát za městem

Zatímco maloobchodní prodejny společnosti Lidl v okolí Svitav dostávaly nový kabát a v příjemnější nákupní prostředí se proměňovaly i jejich interiéry, supermarketu ve čtvrti Lány se jakákoliv modernizace vyhýbala. A nakupující se zcela nového typu prodejny ani nedočkají.

Developeři totiž vycítili příležitost a podobně jako společnost Unimex, která za městem v blízkosti plánovaného obchvatu postavila nový hobby market, prodali Lidlu loni v září pozemek pro stavbu zcela nové prodejny.

„Bude se jednat o standardní prodejnu, která na prodejní ploše o velikosti zhruba 1400 m² nabídne zákazníkům komfortní nakupování. Nadále platí, že by společnost Lidl ráda prodejnu otevřela v první polovině tohoto roku,“ potvrzuje mluvčí Lidlu Tomáš Myler.

Novinkami podle něj budou vzdušnější a přehlednější nákupní prostory s dostatečně širokými uličkami, pokladny s velkou odkládací plochou či nová pekárna. Méně starostí budou mít na cestách v okolí Svitav i majitelé elektromobilů. Součástí parkoviště pro zhruba stovku aut bude také nabíjecí stanice pro elektromobily.

Tím ty lepší zprávy pro místní končí. Kdo čekal, že v sedmnáctitisícovém městě budou obě prodejny fungovat naráz, bude zklamán. Otevřena zůstane jen jedna.

Lidé bez auta i s autem neskrývají rozhořčení

Ti, kteří bydlí v docházkové vzdálenosti a k nákupům nepotřebují auto, neskrývají rozhořčení.

„Auto nemám a nikdy mít ani nebudu, takže to pro mě znamená komplikaci. A Kaufland je na mě už daleko. Nedokážu si představit, kde ty lidi budou nakupovat. V Lánech je jen malá prodejna potravin, navíc je tam draho,“ říká naštvaně Hana Dvořáková.



„Jestli mě paměť neklame, obchod tady nestojí ani dvacet let, a už má jít pryč? To tu raději měli nechat stát sokolovnu, kterou kvůli Lidlu zbourali,“ utrousí žena s vědomím, že si zřejmě už v květnu ve stávající prodejně nenakoupí.

Soustředění všech obchodních řetězců k výpadovce na Moravskou Třebovou je tématem i na sociálních sítích.

„Dokud povede tranzitní doprava přes město, a to povede pravděpodobně vždy, bude pro všechny dostat se na nákup tam a zpět docela sranda, nemyslíte?“ táže se Roman Pavlů a pokračuje: „Pro spoustu seniorů bude nákup čehokoliv navíc a za méně větší problém.“

Prostory firma pronajme

Jisté je, že Lidl se stávající prodejnou pro své podnikání nepočítá. „Dosavadní prodejna bude uzavřena a prostory poskytnuty k pronájmu,“ říká mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

Místostarosta Svitav Pavel Čížek už dříve potvrdil, že město nemá žádné páky, jak obchod v Lánech udržet. „Je to jejich obchodní věc. Mají zanalyzováno, že pro ně ztrácí smysl mít prodejnu u silnice, která se do několika let stane pouhou místní komunikací,“ upozorňuje místostarosta Svitav.

Nadějí by pro obyvatele sídliště mohlo být rozhodnutí některého z menších lokálních řetězců obchodní prostory převzít. Podle informací MF DNES jednání o možnostech pronájmu vede se společností Lidl řetězec Qanto.

„V současné době tuto možnost analyzujeme,“ uvádí manažerka komunikace společnosti Astur&Qanto Andrea Vodičková.