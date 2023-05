Pardubický majáles nabídne víc kapel než obvykle. Ubytování v kempu nebude

Staré české rčení říká, že když něco funguje, je hloupost to měnit. A přesně tímto heslem se řídí i pořadatelé Pardubického majálesu. Účast fanoušků mnoha žánrů hudby v posledních letech trhala rekordy, a tak jim chtějí naservírovat menu, na které jsou zvyklí.

Hlavní hvězdy majálesu Chinaski, Marpo & Troublegang, Mirai, Leoš Mareš (DJ show), Lunetic, Pekař, Vypsaná Fixa, Xindl X, Ready Kirken, David Koller, Anna K., UDG, Pokáč, Skyline, Sto zvířat, Wohnout. Majáles se koná tento pátek a sobotu na pardubické Cihelně. Více informací na webu festivalu.

„Pojedeme v zajetých kolejích. Dva dny hudby, dvě pódia, party stan plus další atrakce. Co bude letos jinak? Hlavně to, že jsme se s kolegou trochu špatně domluvili a dojednali jsme více kapel než obvykle. Znamená to, že přijede hned osmadvacet skupin a interpretů. Museli jsme natáhnout program tak, aby se do něj všichni vešli,“ uvedl za pořadatelský tým Honza Mayer.

V praxi to znamená, že v pátek 12. května se bude hrát na louce nedaleko koupaliště Cihelna už od 12 hodin a program skončí až kolem jedné hodiny ráno. V sobotu se pak bude začínat už dopoledne od 10 hodin. „Bude to doopravdy výjimečně dlouhý program,“ potvrdil Mayer.

Pořadatelům na rozdíl od nedávné minulosti už nekomplikují život opatření proti nemoci covid-19, ale příprava akce stejně nebyla úplně hladká. Může za to generální oprava koupaliště Cihelna. To město za zhruba 150 milionů začalo v lednu zvelebovat.

„Brali jsme z koupaliště vodu a elektřinu. To letos nepůjde, takže jsme museli shánět agregáty. Problém také je, že nemůžeme lidem nabídnout ubytování v kempu, který u koupaliště je. A to je škoda. Přece jen kvůli tomu, že akce je dvoudenní, lidé měli o nocleh zájem,“ uvedl Mayer.

Vše při starém naopak zůstává, co se plateb v areálu týče. Lidé si opět koupí náramek s čipem, na který si pošlou peníze a pak jím budou u stánků platit.

„Opět přicházíme s nejrychlejším placením od firmy NFCtron. Peněženku mohou lidé nechat doma, pro placení na akci budou potřebovat jen náramek s čipem. Platby hotově ani kartou nebudou v areálu možné,“ uvedl další pořadatel akce David Audrlický s tím, že lidé si kredit nahrají online přímo ke vstupence a platit budou přiložením k prodejním zařízením.

„Dále mohou sledovat svoji útratu jednoduše online. Pokud vše neutratí, o zbytek kreditu návštěvníci nepřijdou. O vrácení zůstatku si mohou bezplatně zažádat až 14 dní po ukončení akce,“ dodal.

Za hlavní hvězdy majálesu, na kterém nebude chybět dekorování jeho krále, lze označit Pokáče, Xindla X, Davida Kollera nebo kapely Chinaski a Mirai. V nabídce by si však měl vybrat každý od vyznavače hip hopu až po rockery.

Vstupenky budou na místě stát na oba dva dny 1 250 korun, na jeden den pak budou za 850 korun. „Děti do 130 cm mají vstup zdarma. ZTP mají vstup zdarma, doprovod platí plné vstupné,“ dodali pořadatelé Pardubického majálesu.