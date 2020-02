Letní stadion se může kvůli památkové ochraně prodražit, oprava není jistá

Na jedné straně fotbaloví fanoušci, na straně druhé odpůrci drahé stavby v centru města.

Už dlouho žádný projekt nerozdělil pardubickou veřejnost tak silně jako oprava Letního stadionu. První strana se radovala na podzim, kdy zastupitelé rekonstrukci schválili, druhá s nadějí vyhlíží soutěž na stavitele. Odpůrci totiž doufají, že se stavební firmy nevejdou do limitu 430 milionů korun.

„Já jsem docela klidný. Podle mě se žádná firma do jasně nastaveného limitu nevejde. Dostaneme dvě tři nabídky a žádná nebude do hranice určené zastupitelstvem. Dopadne to jako v Hradci Králové,“ uvedl opoziční zastupitel za Pardubáky a architekt Aleš Klose.

Ten naráží na dlouho připravovanou přestavbu Malšovického stadionu v sousedním krajském městě. Tam už projekt radnice několikrát zarazila a naposledy právě kvůli tomu, že se žádná firma nevešla do určených 740 milionů korun. Hradecké radnici se přihlásila jediná firma, a ta se do limitu nevešla o desítky milionů. Zastupitelé následně tendr zrušili.

„Předpokládali jsme, že to takhle dopadne. Nejsmutnější na tom je, že jsme ztratili další měsíce a možná celý rok, kdy se projekt stadionu mohl hýbat,“ řekl Hradeckému deníku pirátský zastupitel Aleš Dohnal.

Projekt Letního stadionu měla na starost náměstkyně primátora Helena Dvořáčková, která však po tlaku Martina Charváta v prosinci skončila. Politička věří, že se firmy do ceny zakázky vejdou. „Projekt je připravený odpovědně tak, aby se ceny daly dodržet. Je samozřejmě otázka, kolik na tom firmy budou chtít vydělat, ale to riziko je vždy,“ uvedla Dvořáčková pro MF DNES.

Firmy budou při předkládání nabídek opatrné

Jenže projekt komplikuje jeden zásadní fakt - obě stávající tribuny torza stadionu jsou památkově chráněné. A je tedy nasnadě, že firmy budou při předkládání nabídek opatrné.

Druhou cestou je, že se pokusí limit splnit, ale budou spoléhat na růst ceny během samotné opravy. „ODS bude kontrolovat, aby nedošlo k prodražení limitní ceny, což se bohužel u několika akcí v Pardubicích v minulém období stalo,“ hlásí však dopředu Petr Klimpl, zastupitel za ODS, která proti opravě stadionu dlouho a usilovně bojovala.

„Pardubická ODS nezpochybňuje potřebu důstojného fotbalového stánku pro I. ligu v Pardubicích, ale bohužel příprava tohoto projektu nebyla manažersky dobře zvládnuta, což se projevilo nárůstem ceny proti původním předpokladům,“ dodal Klimpl a jeho slova nelze brát na lehkou váhu.

Podle Dvořáčkové jejím koncem ve funkci totiž začíná ODS ve vedení radnice dominovat a nedá se tak předpokládat, že by zastánci stadionu byli schopní projekt protlačit i přes případné navýšení ceny díla.

„Mám pocit, že mým odvoláním jsme ODS vyklidili pozice a že to Martina Charváta časem dožene. Zůstal na to zásadní sám, můj nástupce bude potřebovat čas na rozkoukání, na získání zkušeností, a to nějaký čas zabere. Upřímně řečeno, dokonce si myslím, že mým koncem ODS přejímá vládu nad městem. Už tam nezbyl nikdo, kdo by byl ochotný jít za hnutí ANO do konfliktu. Sice formálně má většinu v zastupitelstvu ANO, ale reálnou moc má ODS,“ řekla Dvořáčková.

Iniciativa sbírá podpisy proti stadionu

V neposlední řadě není možné podcenit ani iniciativu s jasným názvem Nechci stadion na dluh. Její zastánci už sbírají podpisy nutné pro vyhlášení referenda, které by se mělo konat během říjnových krajských voleb. Není sice moc velká šance, že by referendum bylo závazné (nutná účast 35 procent voličů), ale silný vzkaz na radnici poslat může.

„Nebude to lehké, ale kdo neriskuje, nevyhraje. Za poslední roky jsem neviděl lepší chvíli pro referendum v Pardubicích,“ řekl k hlasování o stadionu zastupitel za ODS Karel Haas, který velkou investici dlouhodobě nahlas kritizuje.

„Ročně na splátky vydá město přes 30 milionů korun, později se sníží na 25 milionů korun,“ uvedl Haas. „Peníze budou chybět na jiné veřejné investice,“ míní Haas, který se stal členem iniciativy.

Pokud by se oprava stadionu zastavila i v Pardubicích, dostala by se tak do hry možnost, že by obě krajská města postavila společný stánek v okolí Opatovic nad Labem.

„Stadion s parametry pro první ligu by mohly postavit Pardubice společně s Hradcem Králové,“ doplnil totiž zastupitel Karel Haas.