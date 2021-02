Vítězný návrh Letního stadionu parádu nenadělá, od původní podoby se liší

Dá se říct, že výběrová soutěž na opravu zdevastovaného Letního stadionu v centru Pardubic dopadla nejhůře, jak mohla.

Komise jako vítězný projekt vybrala ten od firmy Porr, který se však zásadně liší od toho původního, za který město utratilo zhruba čtrnáct milionů. A členové komise vlastně ani nic jiného dělat nemohli.

Klíčový počet bodů byl přidělován za cenu díla a tam Porr dominoval. Logicky. Protože společnost Strabag, která byla druhým a posledním soutěžícím, se držela původního záměru postavit ucelený stadion s ochozem a střechou.

„Jsem velmi rozladěn. Chci, aby FK Pardubice dostal stadion a mohl hrát dál první ligu, ale pro toto zvednout ruku nebude snadné. Znám zastupitele, kteří se přes tento návrh nepřenesou,“ uvedl pod zárukou anonymity jeden z pardubických zastupitelů.

Obecně se zatím nikdo z politiků oficiálně k situaci vyjadřovat nechce. Přitom proces už je docela daleko. Komise vybrala, její počínání schválili radní a nyní už přijde „jen“ konečný verdikt zastupitelů.

Konečný verdikt bude na začátku března

„Hlasovat o stadionu budeme 4. března na řádném jednání zastupitelstva. Ještě předtím se bude pro zastupitele konat seminář,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.

Právě on je hlavním hnacím motorem, aby se ruiny Letního stadionu, který letos oslaví 90 let, co nejdříve opravily. Také se předpokládá, že jeho hnutí ANO dodá všech svých třináct hlasů. K nutným dvaceti bude tedy potřeba ještě dalších sedm.

„Myslím si, že to nakonec těsně projde,“ uvedl zřejmě největší znalec poměrů v zastupitelstvu Petr Klimpl z ODS.

Jeho odhad může být správný, ale dá se čekat, že kolem spuštění stavby bude ještě hodně zlé krve. Překvapením by nebylo ani to, kdyby se proti výsledkům soutěže odvolala firma Strabag.

Ta se totiž striktně držela projektu, který navrhlo město, a i kvůli tomu byla nakonec její nabídka vyšší. Navíc společnost finančně podporuje FK Pardubice, a je tak jasné, že si na městskou zakázku myslela.

Společnost Strabag, která v soutěži uspěla jako druhá, se s uceleným ochozem a střechou držela projektu, které navrhlo město. Nižší kvalita snímku je dána tím, že radnice zatím oficiálně návrhy nezveřejnila, redakce je získala exkluzivně.

„Celé neštěstí výběrové soutěže bylo v tom, že projekt radnice, za který jsme mimochodem utratili z kapes daňových poplatníků zhruba 14 milionů, byl jen doporučující podmínkou soutěže, a ne závaznou. No a vítězná firma si s tím poradila podle svého,“ uvedl další z pardubických politiků, který zatím nechce být jmenován.

Radní totiž podrobnosti projektu i soutěže zatím drží v režimu „tajné“. I proto pořádají seminář pro zastupitele, protože ten na rozdíl od řádné schůze není veřejný.

„Rada města Pardubic na svém jednání jednomyslně schválila vítěze výběrového řízení na rekonstrukci fotbalového stadionu v centru města. Vítězem se stala společnost PORR s nejnižší nabídkovou cenou 313 616 000 korun (bez DPH) a dobou plnění 94 kalendářních týdnů,“ poskytla zatím jedinou oficiální informaci mluvčí radnice Iveta Koubková.

Představa budoucí podoby fotbalového stadionu v Pardubicích z roku 2016.

Názor šéfů fotbalového klubu je zatím poměrně jasný. Potřebují, aby se stadion během jara začal stavět. Právě tento krok by jim umožnil dál hrát domácí zápasy na výjimku v pražských Vršovicích.

„Klíčové je, aby stadion splnil podmínky Fotbalové asociace České republiky, které má na prvoligové stadiony,“ uvedl už několikrát majitel FK Pardubice Vladimír Pitter.

I ten bude nervózně 4. března večer sledovat dramatické jednání zastupitelstva, na kterém se o stadionu snad už definitivně rozhodne.

Pardubický magistrát už dříve zveřejnil několik animací, které ukazují, jak by nový fotbalový stánek měl vypadat. Toto je jedna z nich: