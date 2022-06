Stadion je fajn, ale bude to „holobyt“, říká manažer fotbalových Pardubic

V sousedním Hradci Králové už stavební firmy volají po tom, aby radní připlatili za renovaci Všesportovního stadionu. Chtějí kompenzace za vyšší ceny stavebních materiálů i třeba energií.

To v Pardubicích zatím zástupci firmy Porr s ničím podobným nevyrukovali. Ovšem logicky se snaží najít úspory jinde. A to začíná zlobit sportovního manažera FK Pardubice Víta Zavřela.

„Některé věci se snažíme zachránit takřka za minutu dvanáct. Některé jsou silně poddimenzované a některé úplně vynechané. To je pro mě naprosto neuvěřitelný příběh,“ uvedl Zavřel pro server iRozhlas.cz.

Štve ho toho víc. Není spokojen s kvalitou umělé trávy, která bude na tréninkovém hřišti. Nedostatky vidí také v řešení interiérů, ale i třeba v obyčejném zábradlí na ochozech.

„Jako příklad uvedu umělou trávu – je to ta nejhorší kvalita, která vůbec existuje. Mezi nejlepší kvalitou a touto je rozdíl asi milionu. Tráva, která tam je navržena, nevydrží ani čtyři sezony, navíc na ni nedostanete certifikaci, tudíž na tom nemůžete hrát soutěžní utkání,“ řekl dlouholetý manažer Pardubic.

Na možné potíže s kvalitou díla upozorňovali odpůrci opravy už před jejím začátkem.

Letní stadion Po skončení 1. světové války se v Pardubicích čím dál tím silněji projevovala potřeba vybudování důstojného sportovního stadionu. V roce 1924 vzniklo Družstvo pro zřízení sportovního stadionu v Pardubicích a intenzivně propagovalo tuto myšlenku. Stavba byla zahájena 14. října 1930, kdy začal být realizován projekt architektů Karla Řepy a Ferdinanda Potůčka, klopenou cyklistickou dráhu navrhl architekt Schürmann z Münsteru. Stadion vyrostl v rekordním čase, jeho slavnostní otevření proběhlo v rámci Výstavy tělesné výchovy a sportu dne 31. května 1931 za účasti prezidenta T. G. Masaryka a jednalo se o jeden z nejmodernějších stadionů té doby v Evropě.

„Primátor se rozhodl pro zadání zakázky metodou Design and Build. To znamená, že dodavatelská firma zároveň projektuje i staví. To povede ke špatné kvalitě stavby a značným vícenákladům. Logicky je cílem firmy vyprojektovat vše co nejlevněji,“ uvedl už v loni v březnu šéf zastupitelského klubu Pirátů Vojtěch Jirsa.

Ovšem podle náměstka primátora Jana Nadrchala z ANO se na Letním stadionu nic dramatického neděje. „Námi zvolená metoda má také velké výhody. Mezi ty hlavní patří to, že firma nyní nemůže požadovat navýšení ceny díla. Je to prostě tak, že nám postaví stadion pro první ligu a pak si fotbalisté mohou stánek sami vylepšit,“ uvedl Nadrchal.

Co se týče umělé trávy, tak zatím neví, jestli má smysl do ní investovat nějak více. „Mám pocit, že to hřiště stejně nebude mít oficiální rozměry, tak je otázka, zda by certifikát vůbec dostalo. Na to se musíme podívat. Jinak logicky projekt za pochodu s firmou řešíme a snažíme se vždy hledat ideální řešení,“ doplnil lídr ANO pro zářijové komunální volby.

O to samé se snaží i Zavřel. Otázka je pouze to, nakolik bude úspěšný. Stadion má být hotov příští rok v lednu.

„Jsou tu věci jako zábradlí, že se divák kouká přes šprusle. Takže řešíme, aby tam bylo prosklené zábradlí, aby byla viditelnost ideální. Řešíme strukturu půdy u sportoviště, zajišťujeme rozhlas, LED obrazovky, reklamní bannery... Je tam spoustu silně poddimenzovaných věcí. Stadion by asi certifikaci obdržel, ale byl by to totální holobyt. Najednou zjistíte, že v projektu je absolutní vzduchoprázdno,“ dodal Vít Zavřel s tím, že úpravy logicky stavbu prodraží.

„Částku předběžně vím, ale nechci ji úplně zmiňovat. Není to ale nic obrovského,“ dodal manažer.

Bude na politicích, jestli budou navýšení ceny díla, která je okolo 400 milionů korun, tolerovat. „Nějaké úpravy se už udělaly, další přijdou. Bavíme se i o vícepracích, některé si město samo objednalo. Věřím, že se nakonec na všem dohodneme,“ dodal Nadrchal.