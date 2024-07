Plátno je už na místě. Letní kino v Pardubicích spustilo program

Loňské bezplatné promítání u mostu Pavla Wonky končilo minimálně pro zakladatele projektu Jana Motyčku nevesele.

Červencový program Letního kina Pardubice 13. 7. Miloš Forman: Co tě nezabije, dokument, Česko, 110 min.

14. 7. Oppenheimer, drama/historický, USA/VB, 2023, 180 min.

15. 7. Bastard, drama/historický, Dán./Švéd./Nor., 2023, 127 min.

16. 7. Duna, sci-fi/akční/dobrodružný/drama, USA/Kan., 155 min.

17. 7. Coco, animovaný/komedie, USA, 2017, 105 min.

18. 7. Vetřelec, horor, USA/Velká Británie, 1979, 117 min.

19. 7. Barbie, komedie, USA, 2023, 114 min,

20. 7. Přišla v noci, komedie/drama/horor, Česko, 2023, 85 min.

21. 7. Duna: Část druhá, sci-fi, USA/Kanada, 2024, 166 min. Pozn.: Promítání začíná ve 21:30 hodin.

Muž, který v roce 2006 ještě v Tyršových sadech letní kino spustil, radnici včas nedoložil bezdlužnost, a přišel tak o dotaci 300 tisíc korun. „Několikrát jsme urgovali, aby firma doklad doložila. Nabízeli jsme termíny schůzek, chovali jsme se nadstandardně vstřícně. Bohužel nic nezabíralo,“ řekla k situaci náměstkyně primátora Jiřina Klčová z hnutí ANO.

I kvůli tomuto problému Jan Motyčka oficiálně v kině končí. Jeho novým šéfem se stal Milan Slavíček. Majitel autosalonu, který původně kino jen sponzoroval. Nyní je však předsedou zapsaného spolku, který se o letní biograf bude starat.

„Je nám ctí nabídnout našim divákům desítky filmů všech žánrů. Neopakovatelnou atmosféru, kterou letní kino do města přináší, umocní krásný areál na břehu Labe,“ uvedl Slavíček, který od Motyčky převzal vedení kina. To za poslední dvě dekády navštívily desítky tisíc lidí.

„Kino bude v dobrých rukou, na předání know how jsme se domluvili. Panu Slavíčkovi bude ještě pomáhat také Miloslav Šmídmajer, jeden z nejproduktivnějších českých filmařů současnosti. Neberu svůj konec nijak negativně. S hrdostí a nostalgií odcházím z pozice zakladatele tohoto úžasného projektu. Letní kino je bezesporu má srdeční záležitost, nicméně je načase vložit do něj novou energii,“ uvedl Motyčka.

Jinak v kině zůstane vše při starém. Jednotlivé dny v týdnu budou zasvěceny různým žánrům, takže si návštěvníci mohou sestavovat program podle vlastních potřeb.

„První den týdne je vždy věnován filmovým fajnšmekrům, úterní projekce přinášejí to nejlepší ze světové kinematografie posledního roku, středy a pátky patří dětem, čtvrtky jsou přehlídkou hororové tvorby, soboty se nesou ve znamení současné tuzemské tvorby a v neděli se tradičně promítají úspěšné hity,“ doplnil Slavíček.

Ke kinu už také patří filmové delegace. První dorazila hned na první promítání nové sezony, které se v pátek týkalo filmu Prázdniny s broučkem. Osobně jej uvedl režisér Jiří Matoušek a producent Pavel Vácha.

V červenci projekce začíná o půl desáté, tedy v době, kdy je tma. V srpnu se začíná o 30 minut dříve. V areálu, do kterého je vstup zdarma, je možné koupit občerstvení včetně popcornu. Lidé mohou sedět na lavičkách nebo si ustlat na vlastní dece. V případě prudkého deště se promítání ruší.