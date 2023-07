Zakladatel letního kina rozprodal i majetek, otevřít se mu nakonec podařilo

Pardubické letní kino toho přežilo už hodně. Uvěznění jeho zakladatele, několik stěhování, covid-19 i sníženou dotaci od města. O víkendu tak mohl začít 18. ročník bezplatného promítání v centru krajského města.

„Je to rok od roku těžší, ale je to moje dítě. Chci, aby projekt šel dál, snažím se zvelebovat prostředí v našem areálu. Pevně věřím, že lidem se bude líbit i letošní 18. ročník. Plnoletost se sluší řádně oslavit,“ uvedl zakladatel a hlavní motor kina Jan Motyčka.

Program na červenec 3. 7.: Whitney Houston

4. 7.: Krotitelé duchů: Odkaz

5. 7.: Toy Story 4: Příběh hraček

6. 7.: Smrtonosná past

7. 7.: Babí léto

8. 7.: Válka o planetu opic

9. 7.: Thor: Láska jako hrom

10. 7.: Blízká setkání třetího druhu

11. 7.: Muž jménem Otto

12. 7.: Aladin

13. 7.: Klub rváčů

14. 7.: Brutální vedro

15. 7.: Tenkrát v Hollywoodu

16. 7.: Avengers: Age of Ultron

17. 7.: Elektrizující život L. Waina

18. 7.: Baby Driver

19. 7.: Encanto

20. 7.: Free Guy

21. 7.: Baron Kraus

22. 7.: Black Panther

23. 7.: Doctor Strange

24. 7.: Blízko

25. 7.: Shang-Chi

26. 7. : Simpsonovi ve filmu

27. 7.: Je třeba zabít Sekala

28. 7.: Má je pomsta

Ten se podle svých slov dostal kvůli prázdninové akci do finančních problémů. Dokonce kvůli pokračování projektu začal rozprodávat majetek. „Vím, že prodal kvůli kinu bydlení, zadlužuje se. Dělá to srdcem, dělá to slušně. Lidi tam chodí, je do dobrá letní akce. Navíc, všichni si píšeme do volebních programů, jak chceme oživit nábřeží Labe, a tohle je vlastně jediný projekt, který to dělá,“ uvedl na jeho adresu třeba radní za Společně pro Pardubice František Brendl.

Právě on byl jedním z mála politiků, který chtěl, aby Motyčka od města dostal roční dotaci vyšší než aktuálních 300 tisíc korun. Ovšem neuspěl. Motyčka tak prý musel začít shánět další sponzory akce.

Nakonec mu výrazně pomohl autosalon. „Takové podpory se doposud žádnému tuzemskému biografu od firmy nedostalo. Podpory významně přesahují subvence domovského města,“ uvedl k tomu Motyčka, podle kterého jsou náklady na letošní ročník zhruba 1,8 milionu korun. „Dotace od radnice tak sotva pokryje tři týdny akce. Je to škoda, myslím, že kino svým rozsahem i počtem diváků přesahuje mnoho akcí ve městě, jejichž pořadatelé dostanou mnohem větší podporu,“ dodal Motyčka.

Dost doplácí na to, že není povětšinou schopen navázat s politiky nějaký kultivovaný vztah. Ten sice měl s dnes už bývalým starostou prvního obvodu Jaroslavem Menšíkem, který mu pomáhal se stavbou areálu v ještě neopravených Tyršových sadech, ale právě třeba s Františkem Brendlem v minulosti vedl spory. Nyní si zase úplně nesedl s náměstkem primátora Jakubem Rychteckým. „Nevím, v čem je problém, nemám pocit, že bych mu někdy ublížil,“ uvedl Motyčka, který se také několikrát pokoušel dostat se svými uskupeními ve volbách na radnici, ale nikdy neuspěl.

Ani to mu nemuselo u ostatních politiků pomoci.

„Trochu cítím za neochotou dát kinu více peněz i osobní antipatie. A celkem je i chápu. Vím, že jednání s panem Motyčkou nejsou často jednoduchá. Ovšem je nutné dodat, že moc takových bláznů, jako je on, tady nechodí a byla by škoda o projekt přijít,“ dodal Brendl.

Nicméně minimálně pro letošek je kino zabezpečeno a fanoušci filmu se mohou těšit na dávku známých i méně okoukaných snímků. Mezi jasné taháky patří třeba Klub rváčů, ve kterém excelují Brad Pitt a Edward Norton, tarantinovská sága Tenkrát v Hollywoodu nebo akční kriminálka Baby driver.

I letos bude platit, že hlavně středy budou patřit dětem. Na ty tak čekají třeba Simpsonovi ve filmu, Aladin nebo Příběh hraček.

V červenci začínají projekce od 21.30 hodin. Promítání se ruší jen v případě velké nepřízně počasí a silného deště. V srpnu se pak bude promítat o půl hodiny dříve. Lidé mají v areálu na pravém břehu Labe k dispozici útulný areál s mnoha desítkami sedadel, kiosky s občerstvením a sociální zázemí. Vstup na všechny projekce je stále zcela zdarma.