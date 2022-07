Pardubické letní kino nabídne v srpnu Krychliče nebo petici proti spalovně

Kdo se v posledních týdnech nedostal do kamenného kina na komedie Prezidentka, Vyšehrad nebo Kdyby radši hořelo, nemusí smutnit.

Jednak ušetřil nemalý peníz za vstupenky a pak svůj vybraný film může vidět na velkém plátně. A to zdarma. Právě i nové české filmy zařadili pořadatelé Pardubického letního kina Rebel do srpnového programu.

„Dramaturgové letního kina i letos připravili program, který uspokojí každého diváka. Promítat se budou snímky, které nadchly a byly odměněny vysokou návštěvností v kamenných kinech, pohádkové filmy pro děti a mládež i různé dokumenty a filmy pro fajnšmekry,“ uvedl zakladatel letního kina Jan Motyčka.

Program – srpen 1. 8.: Drive My Car, drama 2. 8.: Bod varu, drama 3. 8. Addamsova rodina 2, animovaný 4. 8.: Cesta domů, komedie 5. 8.: Krychlič, dokumentární 6. 8.: Vyšehrad: Fylm, komedie 7. 8.: Men, drama 8. 8.: Plná 6, dokumentární 9. 8.: Všechno nejlepší, Chiaro! drama 10. 8.: Mimi & Líza: Zahrada, animovaný 11. 8.: Láska hory přenáší, komedie 12. 8.: Gump - pes, který naučil lidi žít, rodinný 13. 8.: Kdyby radši hořelo, komedie 14. 8.: Vřískot, horor 15. 8.: Planeta Praha, dokumentární 16. 8.: Jelenice, komedie 17. 8.: Jam: Nový začátek, animovaný 18. 8.: Nejhorší člověk na světě, komedie 19. 8.: Prezidentka, komedie 20. 8.: Muž se zaječíma ušima, komedie 21. 8.: Ghost Dog - Cesta samuraje, akční 22. 8.: Téměř dokonalá tajemství, komedie 23. 8.: Hrdina, drama 24. 8.: Cesta do Tvojzemí, animovaný 25. 8.: Podezřelá, mysteriózní 26. 8.: Párty Hárder: Summer Massacre, komedie 27. 8.: Hádkovi, komedie 28. 8.: Reminiscence, thriller 29. 8.: Dva světy, drama 30. 8.: Přes hranici, animovaný 31. 8.: Tom a Jerry, animovaný

Pořadatelé navíc plní slib a zařazují dokument o pardubické personě jménem Krychlič. V původním termínu na začátku července totiž projekci zhatil déšť. „Vzhledem k opětovným silným bouřkám jsme se rozhodli posunout premiéru na 5. srpna,“ řekl na startu letošního ročníku mluvčí a zakladatel letního kina Jan Motyčka.

O pardubickém fenoménu jménem Krychlič, vlastním jménem Václav Kulhánek, vznikal v letech 2014–2020 časosběrný dokument. Jeho autorkou je novinářka Silvie Dymáková, která stojí za oceňovaným filmem Šmejdi.

„Silvii se podařilo sblížit s Václavem natolik, že se z nich stali přátelé a on jí odhalil velkou část svého soukromí. Díky tomu, že Václav natáčel pro Silvii některé momenty svého života na kameru, kterou mu zapůjčila, dostanete jedinečnou možnost vidět, jak vypadal svět očima Krychliče,“ uvedl na adresu muže, který svou přezdívku získal díky netradičnímu účesu, šéf letního kina Richard Motyčka.

Ale na pravém břehu Labe nedaleko mostu Pavla Wonky nepůjde jen o zábavu. Organizátoři bezplatných projekcí se totiž pouštějí do boje proti možnému spuštění spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví.

Firma AVE CZ by na návětrné straně Pardubic ráda pálila až 20 tisíc tun nebezpečného odpadu ročně a proti tomu se staví politici i široká veřejnost. Proti obnově roky odstaveného zařízení se také podepisuje petice a lidé se k ní mohou připojit i v letním kině.

„Pokud ani vám není lhostejný osud životního prostředí v našem městě, vyjádřete svůj nesouhlas s obnovením provozu spalovny podpisem petice. Petiční archy jsou k dispozici každý večer na barech letního kina. Potřebujeme ještě dva tisíce podpisů, aby se tématem zabýval Senát Parlamentu České republiky. Proto si dovoluji požádat všechny zájemce: Přidejte i vy svůj podpis za zdravější Pardubice,“ uvedl Pavel Zahradníček z pořadatelského týmu letního kina.

V kině bude vše, na co jsou lidé zvyklí. K dispozici bude dostatek stánků s občerstvením i sociální zázemí. V srpnu bude projekce začínat tradičně už o půl hodiny dříve, tedy od 21 hodin. Pořadatelé chystají pokračování promítání navíc i na začátek září. Zatím počítají s tím, že by v první školní den divákům nabídli českou komedii režiséra Jana Svěráka Akumulátor I., ve které obsadil do hlavní role svého otce Zdeňka.

Promítat se bude i během prvního zářijového víkendu. V pátek 2. září je na programu česká komedie Matky od režiséra Vojtěcha Moravce. V sobotu přijde na řadu francouzský snímek z roku 2021 Záhada v Saint-Tropez a v neděli 4. září 17. ročník filmového festivalu zakončí americké drama z roku 2001.