Pardubické letiště těžký rok zvládlo, odbavilo přes 100 tisíc lidí

Rok 2019 vypadal pro pardubické letiště zle, nedobře.

V jednu chvíli pršela na terminál jedna špatná zpráva za druhou. Vše začalo uzemnění letadel Boeing 737 Max 8, na ně navazující zrušení pravidelné linky společnosti Ryanair do Londýna a ztráta většiny charterových letů firmy Smartwings.

Počet cestujících na pardubickém letišti Rok a počet odbavených pasažérů podle údajů společnosti East Bohemian Airport. 2004 46 999

2005 49 165

2006 71 500

2007 93 700

2008 86 863

2009 49 032

2010 62 302

2011 65 246

2012 125 008

2013 184 140

2014 150 056

2015 59 260

2016 31 174

2017 88 490

2018 147 572

2019 102 045

Pod touto optikou musí manažeři firmy East Bohemian Airport (EBA) brát dosažený výsledek letiště jako dobrý. „Navzdory nepříjemným událostem se podařilo letišti Pardubice odbavit 102 045 cestujících. Lehce stoupla také přeprava carga,“ uvedla tisková mluvčí firmy EBA, kterou vlastní město a kraj, Mária Ministrová.

Aby optimismus nedosáhl zbytečně vysoké hodnoty, je třeba připomenout, že ani takové číslo nezajistilo společnosti výdělek. Navíc ekonomiku letiště vylepšují příspěvky z veřejných zdrojů. Tedy od radnice a krajského úřadu.

„V prosinci jsem se potkal se šéfkou letiště, a ta mi sdělila, že roční ztráta bude někde kolem 15 milionů korun. Ještě si počkáme na přesná čísla, ale jasné je, že letiště potřebuje více cestujících,“ uvedl hejtman Martin Netolický z ČSSD.

Podle jeho největšího konkurenta pro letošní krajské volby, lídra hnutí ANO Martina Kolovratníka, by pardubickému letišti měla více pomáhat blízkost Praze. Tamní letiště se totiž dostává na hranu své kapacity.

„Často slýchávám názor, že naše letiště nemůže efektivně fungovat ve stínu toho pražského. Inicioval jsem proto osobní setkání s jeho vedením. Byl jsem potěšen, když kolegové potvrdili má slova. Náš vzájemný vztah není konkurenčním, ale naopak partnerským,“ uvedl Kolovratník s tím, že očekává brzký vzestup odbavených lidí právě na základě přeplněné Prahy.

„Letecká doprava dlouhodobě roste a Letiště Václava Havla už nyní není schopné uspokojit veškerou poptávku a část letů ve špičce musí odmítat. Jsem přesvědčený, že některé z těchto letů by mohly směřovat do Pardubic. Pokud se nám to podaří, jsme schopni do roku 2024 zajistit provoz letiště bez dotací,“ řekl pardubický zastupitel a místopředseda hospodářského výboru sněmovny Kolovratník.

Letišti pomohla linka do Kyjeva

Letiště si loni udrželo slušné statistiky i díky nové pravidelné trase na východ. V říjnu byla otevřená nová pravidelná linka do Kyjeva, kterou zajišťuje ukrajinská nízkonákladová společnost SkyUp. Ukrajinský dopravce nabízí čtyři lety týdně, pravidelně v úterý, čtvrtek, pátek a v neděli.

„Nová letecká linka rozšiřuje také nabídku přímých letů z pardubického letiště do mnoha zajímavých destinací na Ukrajině, ale například i na Středním východě nebo v Asii,“ uvedla Ministrová.

Podle ředitelky letiště Hany Šmejkalové právě takové linky mohou letišti výrazně pomoci. „Jsme rádi, že se podařilo otevřít nové přímé spojení s evropskou metropolí, a otevřít tak dál cestujícím brány do celého světa,“ uvedla s tím, že nové letecké spojení mezi Pardubicemi a Kyjevem vytvoří vazby s Ukrajinou.

„A přispěje ke zlepšení dostupnosti a zvýšení zájmu turistů nejen z Ukrajiny o lety do našeho regionu,“ dodala Šmejkalová.

Podle šéfky společnosti EBA si přímé letecké spojení oblíbí kromě Ukrajinců, kteří u nás pracují nebo žijí, také firemní cestující a posílí navázaní obchodních kontaktů.