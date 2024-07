Lepší zázemí na pardubickém letišti musí počkat, na dostavbu chybí peníze

Pardubické letiště ovládané městem Pardubice a Pardubickým krajem letos plánovalo dokončit nadzemní patro terminálu Jana Kašpara za více než 60 milionů korun, které by zvětšilo kapacitu a zlepšilo komfort cestujících. Letos se ale stavět nebude, potvrdil náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš (ODS), který zodpovídá za dopravu.

„Vše je připraveno, ale stavba měla být financována z prodeje nemovitostí, hangáru a dvou budov. Bohužel se to trochu zdrželo, ukázalo se, že zájem o kupování nemovitostí není tak velký,“ uvedl Kortyš.

Letiště, vlastněné ze dvou třetin městem a ze třetiny krajem, sice v roce 2018 postavilo nový moderní terminál za 266 milionů korun, ale z úsporných důvodů nedošlo na dokončení druhého patra, kam se cestující zatím nedostanou. Původně tam měla být restaurace i VIP salonek, brána pro cestující i zázemí pro zaměstnance letiště. Prostory jsou nyní prázdné, schody nahoru uzavřené. Ve špičce by cestujícím rozšíření přišlo vhod. Zástupci letiště, města a kraje se roky dohadují, zda a kdy terminál dokončí.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK/ČSSD) v roce 2019 dostavbu odmítl s odůvodněním, že není třeba, když je terminál po většinu času prázdný a letiště ve ztrátě. Na bídném hospodaření firmy se sice nic nezměnilo, loni vykázala ztrátu 41,4 milionu korun, ale cestujících přibývá. Letiště letos nabídlo historicky nejvíce destinací a chce atakovat hranici 200 tisíc odbavených cestujících. Město i kraj však musí firmu každoročně dotovat desítkami milionů.

Město chce dokončit terminál, ale peníze nedá

Kraj nakonec svolil, že třetinu nákladů na dostavbu zaplatí, rychle se však ukázala jiná komplikace. Město si sice přeje lepší zázemí na letišti, ale nechce za ně platit. Další pumpování peněz z městského rozpočtu do letiště si zastupitelé nepřejí. Proto se politici dohodli, že letiště prodá nepotřebné budovy a z výnosu akce stavbu zaplatí.

„Zájem o letiště stoupá, bylo by dobré zlepšit zázemí pro cestující. Ale investovat do toho nechce ani kraj, ani město. Stále platí, že by se mělo dostavět za peníze z prodeje budovy,“ řekl Kortyš.

Oba akcionáři odložili i výstavbu nového parkoviště. Vzniknout by mělo příští rok a bude placené. Pardubické letiště zájemcům může nabídnout velké parkoviště jen kousek od terminálu. Parkovací místo není nutné ani platit, ani si jej rezervovat. To cestující oceňují. Nicméně kvůli většímu zájmu lidí o odlety z Pardubic jsou parkovací plochy kolem terminálu přeplněné. Lidé nechávají vozy i tam, kde by neměli, auta stojí i na trávě.

„Byl jsem se několikrát na parkoviště podívat a musím říct, že je velmi hojně využívané. Je plnější než loni. Bereme to jako benefit pro lidi, kteří z Pardubic létají,“ uvedl náměstek pardubického primátora Jan Hrabal z ANO.

Nové parkoviště bude od příštího roku placené, aby pomohlo hospodaření společnosti EBA. „Ovšem mohu slíbit, že půjde o desítky korun denně. Chceme, aby se parkovné nestalo velkým výdajem navíc pro klienty letiště,“ uvedl Jan Hrabal.

Podle Kortyše plán na nové parkoviště může ještě ovlivnit chystaná investice společnosti SPGroup Pavla Sehnala, která chce vybudovat kongresový hotel s víceúčelovým výstavním sálem v těsné blízkosti terminálu pardubického letiště. Kraj, město a investor se musí dohodnout, jak by po dostavbě hotelu areál vypadal a kde by byly plochy pro parkování. Investor v maximalistické variantě počítá se vznikem až dvou tisíc parkovacích míst.

„Soukromé investice ale nemohou omezit naše potřeby na parkování,“ řekl Kortyš.