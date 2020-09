Letiště Pardubice získalo nového dopravce, linky zamíří do Lvova a Kyjeva

„O letiště Pardubice v žádném případě zájem nemáme a nikdy sem létat nebudeme,“ takový e-mail přišel před lety ředitelce pardubického letiště Haně Šmejkalové, když se opětovně snažila získat významnou maďarskou nízkonákladovou leteckou společnost Wizz Air do Pardubic.

Po několika vyjednáváních ale nakonec společnost kývla, z terminálu Jana Kašpara budou létat hned dvě linky.

„Byla jsem překvapená, že po omezeních, která teď existují, jsou linky do Kyjeva vytíženy ze 60 až 70 procent, což je v současnosti úžasné. Spoj do Lvova velké vytížení zatím nemá. Rozjeli jsme velkou marketingovou kampaň, aby se o lince více vědělo, o spolupráci jsme požádali také ukrajinskou ambasádu,“ řekla Šmejkalová.

Na Ukrajinu se cestující z pardubického letiště dostanou každé úterý, čtvrtek a sobotu. Dopravce nabídne tři lety týdně do Kyjeva v ranních hodinách a tři lety týdně do Lvova ve večerních hodinách. Cena jednosměrné letenky je 539 korun.

Domů do Lvova letěla 1. září také Maria Borecká. „Byla jsem v Praze na kurzech. Odtud jsem vlakem přejela do Pardubic. Pro mě je to ideální spojení. Nákazy se nebojím, opatření na letištích možnost nákazy eliminují,“ řekla.

Sky Upp lety na Ukrajinu pozastavil

Linky do Kyjeva mají větší vytížení zřejmě i proto, že další dopravce SkyUp do Kyjeva nyní nelétá. „Společnost posunula odlety na konec září. Otázkou je, kdy opravdu zahájí lety. Proto je Wizz Air může plně nahradit,“ řekla Šmejkalová.

Ze srovnání cen jednotlivých možností dopravy, které si šéfka letiště dělala dříve, vycházelo cenově příznivěji zvolit při cestě na Ukrajinu vlak či autobus.

„Ovšem Wizz Air nabízí tak úžasné ceny, že cenový rozdíl v tom není, ale ohromnou výhodou je pohodlí, rychlost, bezpečnost. Věřím, že toho řada Ukrajinců využije a bude pohodlněji cestovat mezi oběma zeměmi,“ řekla Šmejkalová.

Upozornila také na prostoje na hranicích, jimiž je Ukrajina proslulá. Letišti by fungování těchto dvou nových leteckých linek na Ukrajinu mohlo přinést kolem 10 tisíc cestujících.

Spolupráce pardubického letiště se společností Wizz Air by mohla ještě pokračovat. „Soustřeďujeme se na další destinace, ve kterých má Wizz Air takzvaný hub, takže tam má svá letadla a létá odsud. A není to jen Budapešť. Máme vytipované dvě takové destinace, jsme s nimi v kontaktu a jednáme,“ řekla Šmejkalová.

Letiště se s těžkými podmínkami potýká od loňského roku, kdy došlo k uzemnění boeingů typu MAX a poté nastala koronakrize. Letiště by podle jeho šéfky Šmejkalové jinak odbavilo 200 tisíc cestujících. „Věřím, že se k nám naši partneři vrátí a přivedeme další,“ řekla Šmejkalová.



Zatím tomu tak ale není a letišti museli finančně pomoci jeho akcionáři - město Pardubice a Pardubický kraj. To se ale nelíbí například Zeleným a zastupitel Pardubic Jakub Kutílek je přesvědčený, že není možné letiště rentabilně provozovat.

„Jen při ideální kombinaci pravidelné, charterové a nákladní přepravy ho lze provozovat alespoň bez provozní ztráty. Nemluvě ovšem o investicích do terminálu a dalšího zázemí, které se městu a kraji nikdy nevrátí,“ uvedl Jakub Kutílek.

Poslanec Martin Kolovratník ale v potenciál letiště věří. „Ptal jsem se na odboru civilního letectví ministerstva obrany, co s pardubickým letištěm. Podpořili rozvoj regionálních letišť. Do sedmi osmi let se letecký provoz nad Evropou zdvojnásobí,“ řekl Kolovratník.