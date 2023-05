Pardubické letiště vysává kasu města i kraje, výdaje přesáhly 700 milionů

Každá legrace něco stojí. Civilní letiště není výjimkou. Ovšem to pardubické začíná silně ukusovat z veřejných rozpočtů.

Přes institut navyšování základního jmění radnice a krajský úřad poslaly firmě East Bohemian Airport už zhruba tři čtvrtě miliardy korun. Stihly to za pouhých 16 roků. Když společnost starající se o civilní vzdušný přístav vznikala, měla základní jmění pouhých 26 milionů korun. Po poslední dubnové injekci se ovšem cifra dostala už přes částku 700 milionů korun.

Zvyšování základního jmění firmy EBA ze strany města a kraje Výchozí stav: 26,2 milionu 23. ledna 2007: 13,8

25. února 2008: 45

29. června 2009: 47,5

22. února 2010: 24

7. září 2011: 28

29. června 2012: 32,5

10. července 2013: 12

21. července 2016: 52,4

27. června 2019: 35

8. října 2020: 16

7. září 2022: 359,4

24. dubna 2023: 20,5 Dnešní hodnota základního jmění: 712,3 milionu korun

Z toho zaplatilo město Pardubice: 470 milionů

Z toho zaplatil Pardubický kraj: 242,2 milionu korun

A tohle pumpování veřejných peněz do firmy začíná kritizovat čím dál více politiků. „Docela by mne zajímalo, jestli byste investovali do firmy EBA vlastní peníze. Protože na základě našeho neustálého navyšování základního jmění je hodnota firmy 700 milionů. Myslíte, že bychom ty peníze na trhu dostali, kdybychom ji zkusili prodat? Já si to nemyslím,“ uvedl zastupitel Pardubic za Piráty Lukáš Havlena.

A právě jeho partaj na posledním jednání pardubického zastupitelstva vytáhla do boje proti neustálým injekcím ze strany eráru. Mají totiž obavy, že podpora firmy EBA ani zdaleka nekončí.

„Máme jedinou pravidelnou linku do Alicante a ze zprávy je patrné, že ta sotva uživí statutáry firmy EBA. To mi nepřijde jako dobrý byznys. Podpora linky je zhruba 1,5 milionu a vydělá se zhruba 3,5 milionu. No a odměny statutárů je více než dva miliony korun, takže to akorát tak sedí,“ spočítal další Pirát Dominik Bečka.

Opozice neměla šanci další navýšení základního jmění, které pro město znamenalo minus 13 milionů a pro kraj dalších sedm, zablokovat. Radniční koalice zatím letiště podporuje a věří v lepší zítřky. Dobrou náladu podporuje i ředitel společnosti EBA Ivan Čech.

„Bod zlomu může nastat během dvou až tří let. Zatím jsme na letišti, myslím nové vedení, nějakých 26 měsíců. Snažíme se situaci zlepšit. Máme 14 destinací na léto pro charterové lety, pokud se nám bude dařit to navyšovat, půjdeme nahoru. Situace je taková, že se nyní snažíme ty lidi naučit létat z Pardubic. Pokud se nám to nepodaří, lidé se vrátí do Prahy. V těžké situaci jsou i další česká regionální letiště,“ uvedl Čech, a vlastně tak dal za pravdu kritikům letiště.

V Česku kromě pražské Ruzyně prodělávají všechny vzdušné přístavy, a to stabilně a dlouho. Těžko říct, co by se muselo stát, aby se trend zvrátil. Třeba podle poslance a zastupitele za ODS Karla Haase se to nestane nikdy.

„Řekněme si to na rovinu, letiště Pardubice není podnikatelský projekt, ale politický. Zisk od něj nečekejme. Když se podíváte na česká letiště, tak kromě Ruzyně nevydělává žádné. Ostatně ani naše letiště nikdy v plusu nebylo. Dá se říct, že terminál bude fungovat do té doby, dokud ho bude podporovat většina v tomto zastupitelstvu,“ řekl Haas.

Radní se ovšem zatím tváří, že EBA vydělávat jednou bude. „Každá firma musí dostat nějaký čas na rozjezd, když se ukáže, že firmě se nebude dařit ani příští rok, ani ten další, tak je na nás, abychom reagovali. Bude to na nás,“ uvedla náměstkyně primátora Jiřina Klčová.