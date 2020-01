Expolitik stíhaný za kličku v městské firmě vrátí peníze, k soudu nemusí

„Po prostudování předloženého spisu jsem dospěl k závěru, že byly splněny všechny zákonné podmínky pro využití odklonu v trestním řízení a rozhodl jsem se podmíněně zastavit trestní stíhání všech obviněných,“ vyjádřil se k případu státní zástupce Petr Nečas.

V roce 2018 bylo obviněno pět lidí za to, že zhodnotili lesní pozemky díky zprostředkovanému prodeji Službám města Pardubic. Cena tak vzrostla z milionu korun na pět. Nejvyšší trest hrozil bývalému politikovi ANO Karlu Hronovi, jehož rodina městu pozemky prodala, a to až pět let vězení.

Podnikatel a tehdejší člen představenstva společnosti Služby města Pardubice Hron, koupil pozemky v exekuční dražbě za necelý milion korun. Po jejich převodu do společného vlastnictví manželů a později na Hronovu tchyni je zakoupily právě Služby města za více než pětinásobek (podrobně viz box).

Jak se z milionu stalo pět milionů Karel Hron, který se stal členem představenstva Služeb města 29. ledna 2015, v červnu téhož roku získal v exekuční dražbě pozemky u Černé za Bory za 959 tisíc korun. Potom 11. března 2016 pozemky převedl do společného jmění s manželkou Miluší Hronovou, ovšem už 5. dubna se pozemky dál posouvaly do majetku manželčiny matky, Marcely Babíčkové. Ani ona nevlastnila parcely dlouho. Už 23. května 2016 uzavřela kupní smlouvu se Službami města, které jí za kus lesa vyplatily 5 023 900 korun.



Dostal ale strach ze soudu a začal městu miliony splácet.

„Oznámil radnici, že by hned zaplatil tři miliony a další 1,4 milionu by posílal ve splátkách. Uhradil by tak celou škodu, protože pozemky jeho rodina prodala Službám města za pět milionů, ale jejich cena je podle odhadu jen 600 tisíc,“ řekl v červenci loňského roku náměstek primátora Jan Mazuch.

Státní zástupce nakonec stíhání všech podmíněně zastavil s tím, že jejich zkušební doba bude na horní hranici sazby. Podle zákona je šest měsíců až dva roky.

„Jde o charakterem nedbalostně stíhaný skutek. Všichni obvinění měli dosud bezúhonný život a rozhodl také jejich postoj k trestné činnosti,“ doplnil Nečas.

„S jedním z obviněných uzavřela společnost Služby města Pardubice dohodu o narovnání, na jejímž základě byla již společnosti většina škody nahrazena a zbývající část bude uhrazena v průběhu zkušební doby stanovené státním zástupcem,“ sdělila mluvčí městských služeb Klára Sýkorová.