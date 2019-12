Podorlické tratě čeká dopravní revoluce, na koleje míří Leo Express

Místo vlakové soupravy Českých drah (ČD) sestavené z letité elektrické lokomotivy řady 362 a několika vagonů východoněmecké provenience, označované jako Honeckerova pomsta, se dnes ráno na trať do Letohradu a Králík vydá poprvé soukromý dopravce Leo Express Tenders (LE).

Rozhodli o tom před rokem zastupitelé, kteří na deset let společnosti Leoše Novotného svěřili provoz na tratích z Ústí nad Orlicí do Mlýnického Dvora s odbočkou z Dolní Lipky do Hanušovic.

Příchod soukromníka přinese cestujícím větší komfort, ale některým z nich i potíže s jízdenkami. Ty mohou potrápit hlavně starší lidi, kteří nejsou příliš zvyklí nakupovat jízdenky přes počítač nebo mobil.

Na tratích pod hlavičkou LE budou platit de facto jen dva druhy jízdného. Jízdenka Leo Expressu a krajského tarifu IREDO. Kdo do včerejška využíval nabídky národního dopravce, má od neděle smůlu.

Kdo pojede například z Brna do Jablonného nad Orlicí, musí si zakoupit dva doklady. Pokud se cestující ve vlaku prokáže jízdenkou z předchozího spoje, do navazujícího vlaku půjde koupit lístek bez přirážky u průvodčího. LE navíc bude cestujícím do konce letošního roku odpouštět příplatek k jízdnému, pokud zapomenou a nekoupí si jízdenku na pokladně. Na ty se půjde spolehnout v Králíkách, Letohradě a v Jablonném nad Orlicí, v samotném Ústí bude nadále jen pokladna ČD.

V Ústí budou lidé muset kupovat jízdenky ve vlaku

„Prodej jízdenek v Ústí nad Orlicí bude zajištěn ve vlaku. Vzhledem ke krátkým dobám na přestupy by cestující stejně nestíhali kupovat jízdenky na pokladně. Na přestup v Ústí budou minimálně 4 minuty. Jízdenku do navazujícího vlaku si cestující budou moci zakoupit také na webu či v mobilní aplikaci,“ uvedl mluvčí společnosti Leo Express Emil Sedlařík.

Cenově taková cesta oproti ČD dráž nevyjde. Z Brna do Jablonného vychází základní jízdné bez slevové karty na 184 korun. Se dvěma jízdenkami obou dopravců cena vychází stejně. Navíc pravidelní cestující LE se mohou zapojit do věrnostního programu, který vrací část jízdného v podobě leo kreditů.

Jednodušší bude cestování v rámci kraje. Jak uvedl Jindřich Škripko, ředitel Leo Express pro závazkovou dopravu, jízdenky dopravce budou v průměru o několik korun levnější než u tarifu IREDO. Má to své ale.

Dopravce zlepší cestu do resortu v Dolní Moravě Spolu s novými vlaky nasazuje Leo Express také nedotované autobusy z Lichkova a Králík do největšího skiareálu v Pardubickém kraji - do Dolní Moravy. „Návazný autobusový spoj, který je ideální například pro lyžaře, bude Leo Express provozovat na vlastní podnikatelské riziko. O možných zvýhodněních nyní jednáme s lyžařským areálem,“ uvedl mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík k víkendovým spojům do Dolní Moravy k návazným vlakům od Prahy s odjezdem z Lichkova v 8.31 a 20.21 (zpět v 7.35, 18.30 hodin).



LE pravidelným cestujícím za prací nenabídne žádné možnosti síťových jízdenek, jako byli zvyklí u Českých drah. Kraj proto přispěchal s nabídkou karty IREDO, která nové zákazníky vyjde do konce ledna na 30 korun na místo dosavadních 150 korun. Krajská karta, která nabízí zvýhodněné týdenní, měsíční a čtvrtletní jízdné, usnadní cestování nejen v rámci přestupů mezi vlaky ČD a LE, ale i mezi vlaky a autobusy.

Na jaře příštího roku by chtěl kraj zavést také klasickou papírovou jízdenku pro občasné cestující. „Pracujeme nyní na zavedení přestupní papírové jízdenky, která bude opatřena takzvaným QR kódem, který si na svém úseku načte ten či onen dopravce,“ řekl radní pro oblast dopravy Michal Kortyš.

Věrní cestující národního dopravce, kteří dosud jezdili s jeho traťovými jízdenkami, ostrouhají. Kdo jezdil například z Králík do Ústí nad Orlicí s traťovou měsíční jízdenkou IN 50 (poloviční sleva na jízdném v celé sítí ČD stojí na rok 2990 korun), platil každý měsíc 994 korun. S kartou IREDO zaplatí 1568 korun.

Národní dopravce ale bude cestujícím vracet peníze za zakoupené traťové jízdenky a poměrnou částí i prostředky vložené do nákupu aplikace do vypršení její platnosti.

Cestující, co využívají nejdražší síťovou jízdenku ČD IN100 a režijní jízdenku, nechá LE jezdit do konce roku zdarma. Na uznávání režijek od Nového roku se LE se správci kolejí zatím nedohodl.

Pardubický kraj vydal desatero

Z obav před zmatky vydal kraj tzv. desatero cestování na krajské železnici od 15. prosince, které má být jakýmsi průvodcem ve změti změn na Orlickoústecku.

Nejpodstatnější změnou budou v plném rozsahu modernější nízkopodlažní soupravy s kapacitou 120 míst s bezplatným wi-fi připojením, klimatizací, USB zásuvkami a uzpůsobeným prostorem pro přepravu jízdních kol a lyží. Ne, že by ČD do Lichkova moderními jednotkami nezajížděly, bylo jich však poskrovnu.

Pro cestující z Králicka skončí také přestupování v Lichkově. Výhoda je však na elektrifikované trati vykoupena nasazením motorových vlaků.

„Důvodem nasazení motorových jednotek je pouze částečná elektrifikace trati, a to z Ústí do Lichkova. V případě použití elektrické trakce by museli cestující z Králicka v Lichkově nadále přestupovat,“ řekl Sedlařík.

Odjezdy vlaků doznají jen minimálních změn. Naopak některé přibudou. „Pro mě je zásadní, že v jízdním řádu zůstává přímý ranní spěšný vlak do Pardubic, který lidé ve velkém využívají. Navíc rychlé spojení bude nově protažené až do Prahy,“ vítá starosta Letohradu Petr Fiala spoj s pravidelným odjezdem z Lichkova v 6.05 hodin, který bude v pátek, sobotu a v neděli prodloužen až za hranice do polské Vratislavi.