Leo Express bude až do středy jezdit na Orlickoústecku zdarma

„Je to naše akce, kterou máme pro všechny cestující jako předvánoční dárek ohlášenou až do středy 18. prosince, aby si mohli vyzkoušet naše služby. Zároveň rozdáváme zdarma cukroví, kávu a čaj,“ řekl mluvčí společnosti Leo Express Emil Sedlařík s tím, že akce platí na všechny vlaky včetně spěšných, které míří až do Prahy.

Čtyřdenní výpadek příjmů však nepůjde za Pardubickým krajem, který je objednavatelem dopravy, ale za dopravcem. Kraj má totiž s dopravcem podepsanou smlouvu, na základě které nese jak riziko příjmů i nákladů sám dopravce.

„Věděli jsme již delší dobu, že jízdné zdarma kolegové připravují,“ řekl tiskový mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Rozjezd nového dopravce žádné větší komplikace na kolejích nepřinesl. Dopravce první den eviduje na spojích jen mírná zpoždění. „Vyjeli jsme se všemi jednotkami, které jsme původně plánovali nasadit,“ dodal Sedlařík.

Přesto se dopravce pojistil a až ze Slovenska si vypůjčil od Podvihorlatského železničního spolku dvojici nesmrtelných motoráků 810 v historickém červenobílém nátěru. Kvůli obavám z prvních dnů zrušil Leo Express bez náhrady také své čtyři komerční spoje LE1232, LE1253, LE1228, LE1243, na kterých nasazuje elektrickou jednotku Stadler Flirt.

„Elektrickou jednotku Flirt včetně pátého záložního motorového vlaku v České Třebové jsme zatím nasazovat nemuseli,“ řekl ke stoprocentní záloze všech spojů Emil Sedlařík.