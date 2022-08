Do Chrudimi přijde Dynamo, radnice uvažuje o koupi nové ledové plochy

Starý skatepark v Chrudimi v sousedství zimního stadionu už dosloužil a děti a mladí lidé se přesunuli do nového areálu za řekou v sousedství obchodního domu Tesco. Na místě někdejšího skateparku by ale mohla ještě letos vzniknout jiná atrakce - kluziště pro veřejnost.

Zatím jde jen o návrh na jeho koupi, o kterém politici mluví, ale dosud jej neschválili. Důležité bude, jak nákladné by to pro městskou pokladnu bylo. „Bude to normální ledová plocha s mantinely, byť ne klasické hokejové hřiště, jeho rozměry budou o něco menší. V Chrudimi bylo hodně stížností na to, že je k dispozici málo času pro veřejné bruslení,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

O venkovní kluziště usilovalo vedení městských sportovišť už delší dobu právě kvůli přetlaku na stadionu. Stadion je v sezoně v provozu od šesté či sedmé hodiny ranní až do jedenácti večer, občas se zavře až o půlnoci.

Do boje o místo na stadionu navíc vstoupí v letošní sezoně Dynamo Pardubice B, které zde bude nově hrát druhou nejvyšší soutěž. „Je to super s ohledem na dojezdovou vzdálenost. Když se něco stane v Pardubicích u A týmu, kluci si mohou ráno rychle sbalit v Chrudimi věci a jet do Pardubic. A naopak, pokud budeme potřebovat nějakou výpomoc my a A tým nebude hrát. Pro kluky to je naprosto parádní,“ komentoval to na klubovém webu asistent hlavního trenéra týmu Jan Starý.

Podle dohody města s klubem nedostane Dynamo čas na stadionu na úkor veřejnosti, nicméně po chrudimském ledu bude ještě větší hlad než dosud a bude ještě větší problém si rezervovat plochu. Vyřešit by to mohla právě nová ledová plocha. Tu by si město mohlo podle starosty dovolit i díky dohodě s pardubickým hokejovým klubem. „Stadion budeme Dynamu pronajímat za komerční ceny. Máme spočítáno, že se nám to vyplatí,“ uvedl Pilný.

„Pokud se na to seženou peníze zvenčí, je to dobrý nápad a podporuji to. Na druhou stranu pokud by to měla být investice města, myslím, že jsou v Chrudimi potřebnější projekty,“ řekl místostarosta Chrudimi Pavel Štěpánek (Piráti).

Kluziště by fungovalo při teplotách pod pět stupňů a mělo by sloužit jak pro veřejné bruslení, tak pro party, které si chtějí rekreačně zahrát hokej. Vedení města o zřízení nové ledové plochy hovořilo už před dvěma roky. Zveřejnilo i vizi, že by na místě někdejšího skateparku mohl soukromý investor vybudovat parkovací dům, na jehož střeše by bylo kluziště. To předpokládalo, že město v areálu postaví novou sportovní halu, což se v nejbližších letech nestane. Vedení města nakonec dalo přednost zahájení oprav staré sportovní haly na Tyršově náměstí a na novou už peníze nezbyly.

Venkovní kluziště je v provozu už od roku 2017 v Pardubicích. Poprvé ho radní nechali nainstalovat na Pernštýnském náměstí, jeho rozměry však byly minimální, o ledové ploše se mluvit nedalo. O rok později město už lidem nabídlo kluziště včetně osvětlení na závodišti.