Eskalátory vedoucí na novou lávku věčně vypínají vtipálci, SŽ řeší i další vady

Politici v čele s premiérem Petrem Fialou poslední květnový den náležitě slavnostně ukončili přestavbu železničního uzlu Pardubice. Od té chvíle se však o projektu za sedm miliard korun objevují pouze negativní zprávy.

Nejprve se na nové zastávce Pardubice centrum srazily dva vlaky. Tragická nehoda, která stála život čtyři ženy ze Slovenska a Ukrajiny, se stala i proto, že v kolejišti není spuštěný zabezpečovací systém.

V posledních týdnech se tématem na sociálních sítích staly hlavně eskalátory na nové lávce, které údajně nefungují, jak by měly.

„Navštívili jsme osobně lávku v rozmezí týdne po jejím otevření a ani v jednom případě eskalátory nebyly funkční,“ napsali na Facebook třeba správci profilu Pardubice v České republice, kteří často komentují dění v krajském městě.

Nicméně podle zástupců Správy železnic problém s eskalátory je spíše marginální a mohou za něj kolemjdoucí vtipálci. Eskalátory nejezdí na lávce trvale, ale rozjedou se až ve chvíli, když k nim někdo přijde a fotobuňka zaregistruje pohyb. Často se však nestane vůbec nic.

Příčinou odstavených schodů není žádná porucha, ale nevhodné používání tlačítka STOP. „Pojízdné schody jsou od otevření lávky v provozu a za tím, že tomu tak občas není, nestojí žádné technické důvody. V Pardubicích se bohužel opakovaně setkáváme s tím, že lidé zneužijí nouzové vypínání eskalátorů a bezdůvodně je zastaví,“ řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

V takovém případě potom musí zastavený eskalátor po kontrole na místě opětovně spustit personál stanice. Do té doby pojízdné schody nemohou řádně sloužit ostatním cestujícím. Hlavně imobilní cestující se však nemusejí bát, že na peronu zůstanou uvězněni. Přesun mezi lávkou a nástupištěm je dál zajištěn výtahem.

Kvůli bezpečnosti musí eskalátory nouzové tlačítko mít, aby je bylo možné zastavit třeba v případě pádu cestujícího nebo v jiné závažné situaci. Mluvčí Správy železnic upozornil, že nádraží je pod dohledem kamer a v případě, že by veřejně prospěšné zařízení bylo zneužíváno opakovaně, budou záznamy předány policii.

Železničáři reklamují další vady

Není to jediná věc, kterou Správa železnic s lávkou za 300 milionů korun, řeší. Železničáři řeší hlavně nedodělky. Chystají se proto lávku u stavební firmy reklamovat.

„Ukazují se některé nedostatky a vady, které předkládáme zhotoviteli v rámci reklamace a budou v krátkém čase odstraněny. Především půjde o reklamaci odtokových poměrů z pochozích ploch, dokrytování kabelizace a zaslepení nefunkčních otvorů,“ uvedl mluvčí SŽ Dušan Gavenda pro server iROZHLAS.cz.

Všímaví lidé si všimli i dalších nedodělků. A nebylo jich vůbec málo. „Drát na pletivu je zastřižený do ostrosti infuzních jehel. Z boků jsou nekryté eskalátory, které odejdou vlivem počasí během první zimy. Odtokové kanálky začínají být pomalu ucpané, navíc do nich bude těžko odtékat voda, když se podlaha k nim nesvažuje. Je tam volně dostupná elektroinstalace ve výšce zábradlí. Tak schválně, který vandal to první propálí zapalovačem?“ popsal nejviditelnější závady jeden z přispěvatelů na profilu Pardubický kocourkov.

Zhotoviteli přestavby pardubického uzlu byly společnosti Eurovia CS, Chládek a Tintěra Pardubice, Elektrizace železnic Praha a GJW Praha. Firmy pracovaly na uzlu zhruba čtyři roky.

Co se týká samotné lávky, tak se dlouho řešilo, kdo ji bude provozovat. Zda město Pardubice, nebo Správa železnic. Nakonec domluva zní tak, že nadchod převezme radnice zhruba do roka. „Předpokládám, že Správa železnic bude chtít závady po dodavateli odstranit tak, aby lávka byla v bezvadném stavu, aby až jednou dojde k převodu lávky na město, netrpěla těmito vadami,“ uvedl pro náměstek pardubického primátora Jan Hrabal z ANO.

Všechny zmíněné problémy a nedodělky však neznamenají, že lávka mezi autobusovým nádražím a sídlištěm Dukla se bude zavírat. Zkušební provoz zatím pojede dál. A to včetně zmíněných eskalátorů.